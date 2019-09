Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2019: Vergine sottotono, nuovi incontri per l’Ariete

Venerdì 6 settembre 2019.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: la Luna nel segno favorisce viaggi, trasferimenti e incontri in nove città. All’orizzonte potrebbero esserci nuovi progetti e buone occasioni. Potrebbe essere il momento giusto per dimostrare quanto valete secondo Paolo Fox. Il consiglio è quello di non andare a letto tardi nella giornata di oggi. Questo weekend potreste sentirvi un po’ giù di tono.

Toro: queste stelle sono dalla vostra parte e favoriranno i contratti e gli accordi. Questo periodo è solo il preludio di quello che sarà il prossimo anno: sarete vincenti e potrete finalmente ricattarvi. Anche se avete dovuto affrontare dei contenziosi legali o burocratici, adesso si recupera. Questo weekend favorisce l’amore e le emozioni.

Gemelli: si registrano ancora tensioni e conflitti sul lavoro, forse qualcuno ha visto deluse delle aspettative. Per avere dei risvolti concreti dovrete attendere la fine dell’anno secondo l’oroscopo Paolo Fox quando l’opposizione di Giove sparirà. Ciò non significa che le cose vanno male ma che potreste aver vissuto dei blocchi o aver avuto qualche difficoltà negli ultimi mesi. Il consiglio è quello di evitare situazioni complicate.

Cancro: la giornata di oggi è interessante se dovete affrontare delle discussioni delicate, questo fine settimana potreste essere un po’ svogliati, pigri. Di sicuro venerdì sarete più energici rispetto al sabato e alla domenica. Fermarvi a riflettere e riposare potrebbe aiutarvi a scacciare pensieri negativi e preoccupazioni. Paolo Fox consiglia di evitare di incontrare persone che possono generare tensione.

Leone: Venere nel segno e Luna favorevole promettono un weekend positivo. Giove favorevole potrebbe regalare qualche soddisfazione in più a quelli che si mostreranno determinati nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Il periodo è propizio anche per quanto riguarda gli affari di cuore. Se siete single da tempo potrete ottenere grandi cosa. Quelli che sono in coppia sognano il matrimonio o la convivenza.

Vergine: la giornata di oggi vi vede un po’ sottotono e quindi è consigliabile evitare discussioni. Paolo Fox sottolinea che nell’ambito del lavoro o della sfera familiari potreste dover risolvere un problema o chiarire una questione relativa al denaro. Quelli che hanno fatto già tanta gavetta e hanno un bel lavoro che li soddisfa saranno fortunati. Il prossimo anno er voi sarà molto importante. Se avete qualcosa da programmare, fatelo adesso!

Bilancia: quelli che da alcuni anni fanno lo stesso lavoro potrebbero aver perso stimoli e desiderare di cambiare o almeno rivedere alcune cose. I liberi professionisti invece dovranno necessariamente rivolgersi a qualche esperto per evitare perdite eccessive. Negli ultimi mesi potreste aver vissuto diversi ritardi o condizionamenti. Avete cercato di ripristinare l’equilibrio ma qualcuno o qualcosa ve lo ha impedito. L’astrologo consiglia di darsi da fare e non demordere!

Scorpione: il fine settimana favorisce l’amore e le nuove emozioni. Tutto ciò in cui vi state impegnando in questi giorni porterà i risultati sperati nel futuro prossimo. In particolare per quanto riguarda il lavoro vivrete un buon recupero già a partire da Settembre. Con buona probabilità cambierete mansione o lavoro.

Sagittario: l’oroscopo Paolo Fox consiglia di fare attenzione in famiglia e in generale nei rapporti di coppia: potreste essere rimproverati dal vostro partner per la vostra assenza. Le vostre mancanze potrebbero diventare oggetto di discussioni molto accese. Il consiglio è quello di vivere un weekend sereno senza esagerare o esasperare delle situazioni già precarie.

Capricorno: avete il desiderio di dedicarvi all’amore e investire sui sentimenti. Quelli che da poco hanno chiuso una storia hanno voglia di voltare pagina senza guardarsi indietro. Avete la tendenza ad isolarvi e restare soli per diverso tempo ma l’oroscopo vi invita a circondarvi di persone. Chi invece una storia consolidata può fare grandi progetti in vista di un 2020 decisamente favorevole.

Acquario: queste stelle sono dalla vostra parte e vi consentono di recuperare terreno dopo il complicato mese di Agosto che ha comportato stress e stanchezza fisica. La posizione di Marte nel segno potrebbe provocare qualche piccolo fastidio o rendervi maggiormente irascibili quindi state attenti. Questo weekend è ideale per dedicarsi all’amore anche se restate concentrati sulle questioni finanziarie in questo periodo.

Pesci: potreste sentirvi insoddisfatti e frustrati. Può crescere in voi anche la sensazione di essere soli e non sostenuti da nessuno. La vostra eccessiva sensibilità, anche se spesso cercate di mascherarla, può farvi dei brutti scherzi e di certo non aiuta. In questo periodo avete come il sentore che ci sia qualcuno che non vi vede di buon occhio e contro cui dovrete lottare.

