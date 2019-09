Polemiche sullo stile della ministra Bellanova: Boldrini e Renzi la difendono, Enzo Miccio approva

Il commento di Capezzone sull’abito della Ministra Bellanova ha generato una bufera: in sua difesa sono scesi la Boldrini, Renzi ed Enzo Miccio.

Probabilmente Daniele Capezzone non si attendeva che un commento ironico sull’abito indossato da Teresa Bellanova durante il giuramento avrebbe generato un putiferio di simili proporzioni. A 24 ore da quell’inappropriato: “Carnevale? Halloween?” utilizzato per prendere in giro l’abbigliamento della neo ministra delle Politiche Agricole, gli sono piovute addosso le risposte rabbiose di numerosi utenti Twitter, ma anche quelle al vetriolo della Boldrini e di Matteo Renzi.

L’ex Presidente della Camera, sempre molto attenta alle discriminazioni ai danni delle donne, ha sminuito l’importanza del commento di Capezzone e mostrato solidarietà alla Bellanova: “Quelli che non hanno argomenti fanno così. Ti attaccano sul vestito, le scarpe, i capelli, il peso, si accaniscono sul corpo pensando di farti soffrire ma forse non hanno idea di che persona sei e quale sia la tua tempra. Un abbraccio, Teresa! #TeresaBellanova”. Decisamente più pesante l’intervento di Matteo Renzi che nel commentare il tweet dell’ex deputato di Forza Italia scrive: “Chi insulta Teresa Bellanova per il suo abito, per il suo fisico, per la sua storia di bracciante agricola divenuta sindacalista e poi ministro non è degno di una polemica pubblica: è semplicemente un poveretto. Gente che polemizza così va solo compatita, nemmeno criticata”.

Polemiche look Bellanova, Enzo Miccio approva

Vista la dimensione che ha assunto la polemica sul vestiario della neo ministra, sull’argomento è intervenuto uno che di moda se ne intende, che giudica e crea abbigliamento per mestiere, Enzo Miccio. Il noto stilista e commentatore televisivo, ha dato il suo bollino d’approvazione alla ministra scrivendo su Twitter: “Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved”.