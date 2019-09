Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi venerdì 6 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 6 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 6 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone “Miss Italia 80”, seguito dal tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S Los Angeles” e “S.W.A.T”.

Su Rai 3 va in onda il film “Le verità nascoste”: Il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati e abitano in una villa sul lago decisamente troppo isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto è che il vicino abbia ammazzato la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la pista si rivela falsa. Ciò non toglie che in casa c’è “qualcuno” o qualcosa: porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Gran Torino”: veterano della guerra di Corea razzista e pieno di astio nei confronti degli immigrati, cerca di aiutare un adolescente asiatico a non finire nei guai. A seguire, il film “One in the Chamber”.

Su Canale 5 va in onda il film “Andiamo a quel paese”: due amici abbandonano la metropoli per rifugiarsi nel piccolo paese d’origine, dove la vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. L’impatto con la nuova realtà rivelerà, però, non poche sorprese. I due si ritroveranno a vivere in un contesto diverso da quello che si erano immaginati: un paese pieno di anziani, da cui però è impossibile non poter trarne beneficio. Ogni anziano rappresenta una pensione, un bel bottino per i due disoccupati. Subito dopo, il film “La vita facile”.

Su Italia 1 va in onda il film “Samson: la vera storia di Sansone”: Sansone, un ebreo con un’insolita forza fisica, deve lentamente adeguarsi alla chiamata di Dio, che gli affida il compito di condurre il suo popolo fuori dalla schiavitù. Dopo che la sua ambizione giovanile lo ha portato a un tragico matrimonio, Sansone, con il suo desiderio di vendetta, è entrato in conflitto con l’esercito filisteo. Mentre suo fratello organizza una rivolta, Sansone subisce il fascino di una giovane filistea. In seconda serata, il film “La foresta dei misteri”.

Su La 7 va in onda il film “Vittime di guerra”: il soldato Eriksson, da poco in Vietnam, viene salvato in azione dal suo sergente, il coraggioso ma trucido Meserve. Viene più tardi da questi coinvolto nel rapimento di una giovane contadina. Stuprata dai componenti della squadra (ma non da Eriksson), la ragazza viene poi uccisa durante un combattimento, per ordine di Meserve stesso. Eriksson non si dà pace, finchè non vedrà i suoi compagni condannati. A seguire, il film “Birdy-Le ali della libertà”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terreste, su Real Time segnaliamo la seconda puntata della nuova stagione di “Bake Off Italia”.

Maria Rita Gagliardi