Coppia scomparsa a Piacenza, la svolta: rintracciato Massimo Sebastiani

Svolta nel caso della coppia scomparsa a Piacenza. Pare che nella giornata di oggi 7 settembre, sia stato catturato Massimo Sebastiani.

Coppia scomparsa a Piacenza: l’intervento dei carabinieri

La notizia di appena qualche minuto fa, è la sola cosa che attualmente si conosce del ritrovamento e dell’arresto dell’operaio 45enne. Secondo le uniche informazioni trapelare pare che Sebastiani sia stato trovato presso un’abitazione in tarda mattinata.

I carabinieri hanno effettuato l’arresto con il massimo della discrezione. L’uomo è stato condotto, presso il comando provinciale dei carabinieri di Piacenza in via Beverora.

Si cerca ancora Elisa

Intanto le autorità sono ancora impegnate nella ricerca di Elisa Pomarelli, la donna scomparsa insieme a lui lo scorso 25 agosto. Molte le ipotesi, ma ancora nessuna pista concreta.

AGGIORNAMENTO–> I carabinieri hanno rinvenuto il corpo di Elisa Pomarelli, sulla base delle indicazioni di Massimo Sebastiani.

Dopo essere stato fermato, l’uomo in preda al pentimento, ha confessato in lacrime di aver assassinato l’amica. Hanno agevolato il ritrovamento del corpo anche i Cacciatori di Sardegna, pvvero il nucleo dei carabinieri formato per la ricerca di soggetti pericolosi.

Come ha spiego il PM Ornella Chicca, è intanto scattata anche l’accusa per favoreggiamento per l’amico da cui Sebastiani è andato nel pomeriggio del 25 agosto, dopo la scomparsa di Elisa.