Deputata Pd: “Terremotati paghino subito le tasse sospese, chi non ha i soldi faccia un mutuo!”. Ma la realtà è un’altra

Da qualche ora sono tornate a circolare in rete delle dichiarazioni false contro i terremotati di Amatrice, con protagonista Paola De Micheli, nuovo Ministro delle Infrastrutture del governo Conte bis.

Paola De Micheli è stata da poco incaricata a essere il nuovo Ministro delle Infrastrutture del governo Conte bis. Ma da qualche ora sta cominciando a circolare in rete un’immagine falsa che la vede protagonista: la De Micheli, infatti, è stata deputata del PD e sottosegretaria all’Economia fino al 2018 e in questa vignetta circolante in rete le viene attribuita una dichiarazione falsa contro i terremotati di Amatrice.

Nell’immagine raffigurante la sua figura si legge: “I terremotati paghino subito le tasse sospese, chi non ha i soldi faccia un mutuo!” Per non dimenticare chi ci ha governato.

Da qualche ora è tornato a circolare in rete un clamoroso fake riguardante Paola De Micheli

Ma il virgolettato attribuito a Paola De Micheli è oggettivamente un falso, fatto circolare in rete allo scopo di creare semplicemente inutili indignazione e colpire una determinata parte politica.

Il virgolettato, infatti, riassume, sviando completamente il suo senso, un testo di una lettera che Paola De Micheli aveva inviato ai sindaci colpiti dal terremoto nel 2017. La lettera spiegava che da dicembre 2017 sarebbe finita la sospensione del pagamento dei tributi e che coloro che avevano scelto di aderirvi potevano per legge usufruire della convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e Abi che prevedeva la possibilità di accedere a un mutuo e iniziare a pagare le tasse sospese fino a quel momento in rate mensili dal primo gennaio 2020.