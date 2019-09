Tragico incidente stradale: la famosa cantante country è morta a 30 anni

Stava raggiungendo un festival musicale quando è rimasta coinvolta in un grave incidente: è morta a 30 anni Kylie Rae Harris

Il mondo dello spettacolo è in lutto. Una nota artista country è deceduta in seguito ad un grave incidente stradale: la vittima è Kylie Rae Harris, 30 anni, famosa cantante americana deceduta nello stato del New Mexico a bordo di un’auto rimasta coinvolta insieme ad altri veicoli in un tragico incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia locale oltre alla cantante, sarebbe morta anche una ragazzina di soli 16 anni che si trovava alla guida di una delle altre auto incidentate. Kylie, originaria del Texas, era diretta a Taos, nel nord dello Stato, dove avrebbe dovuto esibirsi in occasione del Big Barn Dance Music Festival, appuntamento annuale molto conosciuto in città e sul cui palco era pronta per cantare.

Il drammatico video su Instagram prima dell’incidente

Ma al Festival non è mai arrivata: poco prima dello schianto la cantante, in un video postato sul suo profilo Instagram, raccontava di quanto da piccola andava a Taos insieme alle sorelle. E che quasi tutta la sua famiglia, compreso il padre, è morta proprio lì. Poi il dramma che l’ha strappata alla vita: Kylie aveva una figlia di soli sei anni.