Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 settembre 2019: Ariete preoccupato, emozioni per i Gemelli

Sabato 7 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, dunque, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: tra oggi e domani potreste accusare un po’ di stanchezza e qualche preoccupazione in più a causa delle tante cose da fare nella seconda parte di settembre. In molti dovranno mostrare quanto valgono a chi li circonda. Tutta la tensione di questo fine settimana ricadrà sulla sfera professionale e in famiglia, ma l’importante è che non succeda anche in amore.

Toro: le giornate di oggi e domani sono molto interessanti per voi, che grazie alla Luna dalla vostra parte potrete rivedere un amore e anche fare qualche passo in avanti sotto questo punto di vista.

Dal punto di vista professionale, questo è un momento ideale per portare avanti una vostra idea ed ottenere delle belle soddisfazioni. L’oroscopo favorisce anche le programmazioni di eventi particolari. Sblocchi in vista.

Gemelli: gli ultimi due giorni vi hanno visto particolarmente stanchi, ma questo weekend vi aiuta a riprendervi regalandovi qualche bella emozione. Se avete avuto qualche problema con la persona che vi sta accanto avrete modo di ricucire il rapporto tra oggi e domani.

L’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di essere prudenti dal punto di vista economico, perché quando siete nervosi tendete ad avere le mani bucate! Occhio anche alle provocazione.

Cancro: in questo momento vi sentite stanchi e questo potrebbe portarvi a polemizzare con tutti: dovrete perciò avere cautela soprattutto tra oggi e domani, giornate che porteranno un po’ di tensione. A ciò si aggiunge che potreste essere stati male nell’ultimo periodo o preoccupati per questioni professionali.

Ora è il momento di riposarvi. Il consiglio è quello di essere rilassati e non raccogliere le provocazioni, né in ambito lavorativo né in campo sentimentale.

Leone: adesso siete voi l’ago della bilancia e questo bell’oroscopo vi dà la possibilità di prendere scelte importanti. Anche se siete forti e sentite di non aver mai bisogno di nessuno, è il caso che non vi dimentichiate della sfera sentimentale della vostra vita! Quando un rapporto finisce, di solito trascorrete anche molti mesi da soli, ma è bello anche ricordarsi di dare: bisogna solo trovare qualcuno che abbia bisogno come voi di una persona accanto.

Vergine: ultimamente siete stati un po’ giù di tono, ma questo weekend vi dà la possibilità di riprendervi. Oggi e domani saranno infatti giornate di forza sotto il punto di vista sentimentale e delle relazioni grazie a quattro pianeti che si trovano nel vostro segno zodiacale. I cambiamenti, quindi, non dovrebbero mancare, a meno che non vi barrichiate in casa! Ora è il momento giusto per stringere nuove amicizie che potrebbero diventare molto importanti per voi.

Bilancia: Anche se siete un segno molto paziente, le giornate di oggi e domani potrebbero mettervi alla prova. Il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox per le persone che vivono una crisi di coppia e per chi ha a che fare con qualcuno non proprio solidale è quello di mantenere la calma. Il segreto, infatti, è evitare qualunque tipo di disagio. In questo momento è importante che evitiate ulteriori complicazioni, poiché chi vi circonda potrebbe prendere per negativo tutto ciò che dite.

Anche il fisico accusa un po’ di tensione.

Scorpione: La sfera lavorativa ha portato qualche problema negli ultimi mesi e c’è chi ha dovuto affrontare o attuare dei cambiamenti di gruppo, ruolo o riferimenti. Considerando che l’autunno risolverà le cose, è fondamentale che ora facciate buon viso a cattivo gioco. Questo significa che chi lavora alle dipendenze di qualcuno dovrà sottostare a qualche compromesso.

In questo fine settimana saranno favoriti i viaggi e gli spostamenti.

Sagittario: nelle giornate di oggi e domani sentirete il bisogno di un po’ di relax, poiché da diverse settimane sentite una forte confusione attorno a voi. Anche se c’è chi reagisce chiudendosi in se stesso e restando fermo, la maggior parte dei Sagittario ha trascorso il mese di Agosto viaggiando e muovendosi per evitare di pensare. Ora, in ogni caso, è giunto il momento di affrontare alcune situazioni economiche o di rivedere questioni che rispetto al 2018 sono cambiate. Possibili revisioni nelle scelte di vita.

Capricorno: questo periodo vi regala energia e fortuna, oltre a favorire gli spostamenti ed i cambiamenti. Le persone più giovani e che hanno la possibilità di cambiare ambiente potranno ottenere molto. Momento ideale anche per ideare progetti a lungo termine: ora siete voi l’ago della bilancia e potete giocare carte che non pensavate di avere più a disposizione.

Acquario: nelle giornate di oggi e domani avrete la possibilità di vivere delle belle emozioni e questo riguarda soprattutto chi è solo o è stato fermo dal punto di vista sentimentale nell’ultimo periodo. Ora potrebbe nascere anche una bella amicizia.

Le note stonate del momento sono alcune questioni professionali da sistemare e la forma fisica da mettere a posto. Il suggerimento dell’oroscopo Paolo Fox è quello di dedicarvi alla vostra serenità e a curarvi se necessario.

Pesci: i prossimi due mesi non vi regaleranno grandi soddisfazioni: questo è un periodo un po’ teso e preoccupato, probabilmente a causa di questioni familiari o di casa da risolvere. Siete nervosi e questo potrebbe portarvi a discutere di più, ma il consiglio è quello di cercare di mantenere la calma.

In questo fine settimana potrete recuperare dal punto di vista della forma fisica e questo vale soprattutto per chi ha vissuto delle difficoltà negli ultimi due giorni.

Maria Rita Gagliardi