Sparatoria in strada, esplosi molti colpi di pistola: due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta a Fuorigrotta. Non è chiaro se siano vittime o se loro stessi abbiano esploso i colpi

Momenti di paura in strada in seguito ad una sparatoria. Colpi di arma da fuoco sono stati fatti esplodere davanti ad un ristorante di Fuorigrotta, lungo via Campegna a Napoli: un agguato in piena regola, secondo gli inquirenti che indagano sul caso, in seguito al quale sarebbero rimaste ferite due persone, le cui generalità non sono state rese note. Secondo una prima ricostruzione i feriti si trovavano insieme quando è partito il conflitto a fuoco la cui dinamica non è ancora del tutto chiara. Soccorsi da terze persone sono stati trasportati con mezzi propri all’ospedale San Paolo dove sono ricoverati, anche se non sono note le loro condizioni.

La dinamica dell’agguato non è chiara: le indagini

Uno dei due è stato però portato direttamente in sala operatoria. Gli agenti stanno cercando di capire se le persone ferite siano estranee all’agguato oppure se si siano affrontate a colpi di pistola, ferendosi reciprocamente. Sarà compito della polizia, attraverso rilievi, testimonianze ed eventuali immagini delle telecamere, ricostruire nel dettaglio quanto accaduto per le strade di Napoli nel pomeriggio del 7 settembre.