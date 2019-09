Stasera in TV | Cosa c’è in tv sabato 7 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata di sabato 7 settembre 2019.

Cosa c’è in tv oggi? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 7 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata speciale di “Techetechetè”, dedicata a Mike Bongiorno. In seconda serata, uno speciale di “Porta a porta“, dedicato a Mike Bongiorno.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il film “Bleed-Più forte del destino”: reduce da un terribile incidente, il tenace campione Vinny Pazienza non si arrende e torna sul ring per combattere un match leggendario. A seguire, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone un nuovo episodio della soap opera “Una vita”, seguito dal film “Espiazione”.

Su Canale 5 va in onda “Mike Day”, show dedicato alla memoria di Mike Bongiorno. Subito dopo, il film “I Laureati”.

Su Italia 1 va in onda il film “Home-A casa”: la Terra è stata conquistata dalla razza aliena Boov, gli esseri umani sono stati collocati altrove e i nuovi abitanti stanno riorganizzando il pianeta. E’ su questo sfondo che si svolgono le avventure di Tip, una ragazza molto coraggiosa e intraprendente, e di Oh, un Boov bandito dai suoi simili. A seguire, il film “Capitan Sciabola: il tesoro di Lama Rama”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Little Murders”, seguito da una nuova puntata di “In Onda”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo “Agnelli”, documentario dedicato alla vita di Gianni Agnelli.

Maria Rita Gagliardi