Gli UFO causano i terremoti? La rivelazione di un ex marine fa discutere

Un ex marine degli Stati Uniti ha affermato che la massa di avvistamenti UFO è collegata a fortissimi terremoti e altre catastrofi naturali.

Nick Karnaze, un ex soldato del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che ha prestato servizio in Afghanistan come ufficiale, fa parte di una squadra investigativa incaricata di raccogliere prove per dimostrare che gli alieni sono stati in contatto con la Terra.

Come parte delle sue sorprendenti scoperte, l’ex soldato ha riferito al Daily Star Online di aver notato una correlazione tra avvistamenti UFO e catastrofi naturali.

“Stiamo assistendo a molti avvistamenti collegati ai terremoti, il che è molto interessante”, ha detto Nick Karnaze. “Sarah Cruddas e io stavamo osservando molti avvistamenti intorno a una serie di terremoti – ha aggiunto l’ex soldato – E’ davvero sorprendente il fatto che abbiamo una correlazione tra avvistamenti di UFO di massa e catastrofi naturali”.

L’ex soldato rivela: “Avvistamenti vicino a strutture militari”

Tuttavia, Karnaze ha aggiunto che esistono alcune possibili spiegazioni, anche se al momento nessuna di queste è in grado di sgombrare il campo da ogni dubbio.

Nel filmato, si nota come nelle zone dove avvengono grandi avvistamenti di UFO si verificano puntualmente terremoti di grandissima intensità.

L’ex militare ha anche rivelato che ci sono stati avvistamenti multipli vicino a strutture militari.