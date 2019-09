L’avvistamento di UFO è connesso ai grandi terremoti? Le dichiarazioni di un ex Marine svelano delle coincidenze

Cosa hanno in comune gli avvistamenti di massa di UFO e i grandi terremoti che hanno colpito diverse zone del pianeta Terra? Secondo le dichiarazioni di un ex marine statunitense molto

Molti dei grandi terremoti che hanno devastato diverse zone del nostro pianeta sono avvenuti nelle stesse zone nei cui cieli sono stati avvistati degli oggetti non identificati ritenuti essere degli UFO. C’è una connessione, dunque, tra i luoghi che hanno dato adito a tali avvistamenti e le scosse telluriche più intense mai registrate nella storia. A essere convinto di questa connessione è un ex marine statunitense che ha rilasciato delle dichiarazioni ben precise. A riportarle ci ha pensato il Daily Star.

L’avvistamento di UFO è connesso ai grandi terremoti? Le rivelazioni di Nick Karnaze

Lui si chiama Nick Karnaze ed è un ex soldato del corpo di Marines degli Usa che ha prestato servizio in Afghanistan. Nick è parte integrante di una squadra investigativa che ha il compito di raccogliere delle prove relative agli alieni. La missione è quella di dimostrare che gli extraterrestri hanno avuto dei contatti con il nostro pianeta, e quindi confermare indirettamente la loro esistenza. In alcune dichiarazioni che l’ex marine ha rilasciato al Daily Star Online emerge un legame di cui l’ex soldato è fermamente convinto: “Stiamo assistendo a molti avvistamenti collegati ai terremoti, il che è molto interessante. Sarah (Cruddas, la sua collega, ndr) e io stavamo osservando molti avvistamenti intorno a una serie di terremoti, relativamente ampi anche per l’area. E so che anche il team del Sud America stava ricercando modelli simili“. Non solo terremoti, comunque, ma anche altre catastrofi naturali.

L’avvistamento di Ufo è connesso ai grandi terremoti? Non ci sono risposte certe

Gli UFO vengono attirati dalle zone che sono state colpite da catastrofi naturali e sono gli UFO la causa di alcuni catastrofici terremoti che si sono abbattuti sulla Terra? “Ci sono alcune possibili spiegazioni, ma non c’è niente di definitivo che ci consenta di dire” questo è ciò che lo sta causando, e questo è il motivo “, ha rivelato ancora Nick Karnaze. Un altro dato di cui l’ex ufficiale ha parlato è quello secondo cui moltissimi avvistamenti sono avvenuti vicino a strutture militari, al largo della costa orientale degli States e della California, e questo sarebbe inusuale. A questo link potete leggere il precedente articolo che abbiamo dedicato a questa vicenda.

Maria Mento