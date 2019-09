La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 9/09/2019 al 15/09/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete, Sagittario, Capricorno e Pesci

Ariete. Sebbene sia il lavoro a prendere il sopravvento sulla tua vita sentimentale anche in questa settimana che sta per arrivare, saranno proprio i prossimi sette giorni a dirti se una storia funziona oppure no. Avrai difficoltà a gestire le due cose insieme. Domenica capirai se è tempo di mettere fine a una storia che non ha più nulla da dire. Dal punto di vista lavorativo, stai per mettere in pista un nuovo progetto. Dovrai pazientare, perché non ci saranno subito effetti positivi, anzi: verso la fine del mese dovrai modificarlo. In generale sarà una settimana frenetica, con i giorni iniziali della settimana che ti permetteranno di vedere le cose con maggiore chiarezza. Il consiglio: agisci con calma;

Sagittario. Non è esattamente un periodo in cui tutto fila liscio. Sul lavoro, non tutto va come vorresti ma magari sei in lotta con un’azienda perché vorresti ottenere soddisfazione e visibilità. La settimana fa comunque registrare una crescita a livello personale ed economico. Le tensioni che ci sono sul lavoro non ci saranno più invece dal punto di vista sentimentale. La passione in questa settimana andrebbe vissuta senza freni, e anche chi vive una storia da anni ed è in difficoltà vedrà che le tensioni si avviano alla loro conclusione. Se vivi due storie dovrai fare chiarezza. Giovedì e venerdì non lasciare spazio alle tensioni. Belle le giornate di sabato e domenica;

Capricorno. La tua determinazione potrebbe portarti delle tensioni in amore. potresti perdere la pazienza perché ripeti sempre le stesse cose alla persona a cui tieni, oppure perché da quest’ultima non arrivano alcune risposte che vorresti. Da domenica inizierai a fare pulizia nella tua vita, pensando che chi vuole stare con te ci sarà, ma che chi è contro di te deve allontanarsi dalla tua vita. sul lavoro ci sarà un piccolo rallentamento su un progetto, ma questo non ti deve mettere paura perché da ottobre si ritornerà su buoni livelli. Ci saranno due settimane in cui dovrai attendere per ricevere il denaro che ti spetta, oppure in cui dovrai discutere. Fai lo stretto indispensabile nella pare centrale della settimana;

Pesci. Situazione non rosea sul lavoro. Ci sono dei problemi, o perché sai lavorando perché lo devi fare e non perché il tuo incarico ti piace o perché hai recuperato dei rapporti in extremis. Nuovi progetti, però, saranno attivi dall’autunno, una stagione che ti vedrà vincente. In amore hai avuto due settimane di scarsi slanci vitali. Sei giunto a una scelta definitiva: o si chiarisce con il partner o la storia vedrà la sua fine. Le distanze tra i due partner hanno avuto il loro peso. Si tratta di distanze fisiche (c’è chi lavora lontano) ma anche psicologiche. La giornata di venerdì sarà concreta grazie alla Luna nel segno.

Quattro stelle per Gemelli, Cancro, Leone, Scorpione e Acquario

Gemelli. Hai vissuto molti mesi di blocco, dal punto di vista lavorativo, e anche se non è facile questa fase di stallo va superata. Potrai digerire un brutto colpo e ripartire perché tutto adesso è in movimento. In amore le cose vanno meglio rispetto al lavoro: si recupera e si accantonano le incertezze del passato. Le persone che sono state sole per molto tempo sono le più favorite da queste stelle. Da domenica parte un periodo intrigante, ed è anche possibile che qualche Gemelli arrivi a perdonare qualcosa a un partner che lo ha fatto soffrire. Tra mercoledì e giovedì le cose cambiano a tuo favore, dopo un inizio settimana un po’ in tono minore;

Cancro. I sentimenti, per il Cancro, vanno avanti un po’ a singhiozzo. Evita complicazioni nel fine settimana se stai vivendo una storia nata da poco. Chi è solo da parecchio tempo vede le cose in modo fragile e non ha voglia di rimettersi in gioco. Ricorda che la colpa non è sempre degli altri, ma spesso anche tua: hai una gande incertezza dentro di te. Sabato e domenica, sul lavoro, saranno giornate complicate da gestire. Dovrai cercare di portare pazienza. Tieniti lontano dalle persone che possono crearti imbarazzo. Un cambio di ruolo potrebbe profilarsi all’orizzonte. Tra giovedì e venerdì potresti avere una buona intuizione;

Leone. L’oroscopo non aiuta a vincere: può indicare i periodi buoni ma siamo noi con il nostro impegno, a determinare la nostra sorte. Quindi, chi nel passato si è impegnato adesso avrà l’occasione di farti valere. Chi non lo ha fatto avrà un’occasione ma potrebbe sprecarla. Chi non ha avuto un amore estivo- visto il favore delle stelle in questi mesi- sta giocando in difesa sui sentimenti, e questa non è una cosa positiva. Settimana buona, gratificante, per le coppie che vogliono vivere un po’ di tempo da sole, in tranquillità. Favorite le ufficializzazioni delle unioni. Domenica avrai qualcosa in più;

Scorpione. Devi abbandonare ogni reticenza sull’amore e vivere a piene mani le emozioni che senti crescere dentro di te. Non ragionare troppo se vivi da poco un’emozione o se ti sei sposato da poco: rischieresti di rovinare questo momento idilliaco con ragionamenti inutili. Chi vuole un figlio è favorito da questo periodo fertile. Un tradimento c’è stato e ti ha fatto male? Cerca di dimenticarlo. Bene, per i sentimenti, giovedì e venerdì. Dal punto di vista lavorativo, hai dei progetti che stanno per partire e molto dipenderà dalle tue capacità. Le cose vanno meglio e la settimana ti regala qualcosa in più;

Acquario. Negli ultimi mesi si sono chiuse delle collaborazioni, e non per colpa tua, per cui non ti senti soddisfatto. Adesso devi fare due cose: ripartire e stare attento alle finanze. Ottime le stelle dal punto di vista sentimentale: finalmente ti senti di nuovo libero, dopo le costrizioni di agosto, e puoi vivere delle grandi emozioni. Hai conosciuto una persona per caso? Potresti innamorarti di lei. Se hai vissuto una crisi di coppia si può tornare a dialogare con il partner. Settimana buona, con qualcosa in più sabato e domenica;

Cinque stelle per Toro, Vergine e Bilancia

Toro. I tuoi progetti sono vincenti. Ne puoi creare di nuovi per l’autunno e puoi incontrare persone utili ai tuoi scopi. Chi ha un lavoro fisso ottiene dei vantaggi: si può chiedere un aumento, o comunque- in mancanza di questo- una nuova attività da svolgere. In amore la situazione è favorevole per chi vuole dedicarsi a un amore o innamorarsi. Chi ha vissuto una separazione (ovvio che non succederà a tutti) potrebbe recuperare una situazione che sembrava senza speranza. Il tuo fascino ti dona una marcia in più. La giornata di lunedì sarà favorevole grazie alla Luna che ti sorride;

Vergine. Venere non è più nel tuo segno, ma l’influenza positiva del pianeta potrebbe avere avuto un’ascendenza positiva su una relazione che magari è iniziata qualche giorno fa. chi da tempo non vive una storia d’amore non deve dare colpa alle stelle, ma a se stesso: i Vergine sono spesso troppo reticenti in amore. il periodo è fertile e le relazioni che vanno avanti da tempo potrebbero svoltare con una convivenza. Chi è ottimamente preparato potrebbe già avere messo a segno un accordo. Gli inizi del prossimo anno portano n grande successo personale che ti invita a giocartela senza metterti in disparte. Bene per te la giornata di lunedì;

Bilancia. Tutte le attività lavorative che nascono ora vanno valutate con attenzione. Devi recuperare tranquillità anche sul fronte della tua vita privata. La settimana è buona per i sentimenti sia per le coppie sia per chi è solo da tempo. Da sabato avrai il Sole e Mercurio nel segno che ti porteranno delle emozioni in più. Le coppie più solide potrebbero affrontare cambiamenti che riguardano la casa. Le stelle ti sono favorevoli e ti consentono di superare la fase di stasi vissuta nei mesi precedenti.

Maria Mento