Meteo 9 settembre 2019 | Previsioni: piogge su Sardegna, Sicilia e regioni nord-orientali. Bene il resto del Nord Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

9 settembre 2019: bel tempo, domani, al Nord, già dal mattino, con nuvolosità più diffusa sul Sud Italia e in parte in qualche zona del Centro. Piogge interesseranno la Sicilia, la Sardegna e le regioni dell’Italia nord-orientale. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 9 settembre 2019 per il Nord: bella giornata sul Nord Italia. Piogge nelle zone orientali

Mattinata soleggiata per tutte le regioni nord-occidentali, con punte di alta nuvolosità e piogge sulle regioni nord-orientali: Veneto settentrionale, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige. Pioggia su Friuli e Trentino. Situazione in miglioramento nel pomeriggio. Sole su tutte le regioni, con nuvolosità ferma su Valle D’Aosta e Piemonte e Lombardia settentrionali. Nuvolosità alternata a cielo stellato, in serata e per la notte, su tutte le regioni. Quasi del tutto sgomberi i cieli dell’Emilia-Romagna.

Previsioni meteo per il 9 settembre 2019 per il Centro e la Sardegna: piogge sulla Sardegna tra sera e notte

Sole su gran parte del centro Italia domani, al mattino, con nuvole soltanto su Sardegna centro-orientale, sud-orientale e nord-occidentale se sul sud del Lazio. Nuvolosità leggere su Umbria e sul nord del Lazio. Pomeriggio stabile con nubi più intense sull’Umbria e qualche nube sulla costa toscana centro-settentrionale. Piogge in notturna sulla Sardegna sud-orientale e centro-orientale. Nuvolosità sul resto dell’isola, con nuvolosità anche su Toscana costiera (sereni i cieli del resto della regione) e sulle altre zone del Centro Italia.

Previsioni meteo per il 9 settembre 2019 per il Sud e la Sicilia: piogge in mattinata e in notturna sulla Sicilia

Giornata di domani che si apre con piogge sulla Sicilia orientale e centrale. Nuvolose tutte le altre regioni, con sole sulla Puglia garganica, sul Molise e sull’Abruzzo. Soleggiate, al pomeriggio, le regioni di Basilicata, Molise, Abruzzo e Puglia (nuvolosa la zona meridionale). Nuvole su Sicilia e Calabria centro-meridionale. In serata cielo quasi del tutto sgombero da nubi su Puglia Basilicata e Calabria. Nuvole su Campania, Abruzzo e sulla Sicilia, eccezion fatta per la zona orientale tirrenica. In nottata nubi più intense su tutto il meridione. Cieli sereni su Puglia meridionale e Calabria centrale. Piogge in Sicilia, sul palermitano. A rischio piogge il trapanese.

Previsioni meteo per il 9 settembre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime caleranno sulle Marche, sul Nord e sui rilievi della Toscana. Saliranno di poco su Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata tirrenica e coste del Lazio. Le temperature massime saranno in aumento sul Nord Italia. Scenderanno su Lazio meridionale, Molise, Campania, Puglia garganica e regioni centrali bagnate dall’Adriatico. I venti saranno deboli e variabili al Nord. Da deboli a localmente moderati al centro-sud e soffieranno dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente smossi (il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e quella parte di Mar Tirreno che non sarà molto mossa) e da mossi a molto mossi (il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centro-settentrionale).

