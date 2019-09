Oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 settembre 2019: Scorpione energico, serenità sentimentale per l’Ariete

Domenica 8 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, dunque, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: chi ha vissuto una bella emozione il mese scorso, ora sente di potersi dedicare alla sfera sentimentale con più serenità. Le uniche criticità potrebbero esserci in caso di storie non proprio chiare. Chi vive due relazioni contemporaneamente, questo mese vivrà un momento decisivo che sarà preludio di un ottobre di “dentro o fuori definitivo”.

A partire dai prossimi giorni sarà possibile avviare progetti rilevanti: anche se ci vuole molto coraggio, è ora di mettersi in gioco! Avete grandi potenzialità, per cui è il momento giusto per abbandonare la vostra comfort zone.

Toro: momento ideale dal punto di vista sentimentale per tutte le coppie stabili e che stanno insieme da tanto tempo. Per alcuni questo sarà un periodo di passi importanti, come ad esempio trasferimenti o concepimenti. Anche se voi Toro non amate i traslochi, probabilmente in questo periodo vi ritroverete a doverci fare i conti. La giornata di oggi risveglierà i vostri sentimenti.

Gemelli: Questa è una fase che potrebbe veder sorgere qualche problema di natura psicosomatica. Ora sentite che c’è tanta confusione attorno a voi e poiché non siete tipi che ignorano i problemi invece di affrontarli di petto, ora sapete di dover affrontare qualche problematica di tipo professionale.

Il vostro fisico potrebbe risentire di tanto stress, per cui il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox è quello di adottare cautela, in particolare se a metà settimana c’è stata qualche tensione di troppo. Questo mese vi porta livore, perciò attenzione sia in campo lavorativo che sentimentale!

Cancro: la giornata di oggi vi vede un po’ sotto tono e forse per questo sarà meglio mantenere un profilo basso ed evitare complicazioni con gli altri.

Dal punto di vista sentimentale c’è sempre una nuova conquista da fare, mentre professionalmente parlando potreste dover rivedere il vostro ruolo in un’azienda o in una società. Probabilmente sono già nate nuove collaborazioni o nasceranno a breve, m è proprio la fatica di dover tenere in piedi alcune situazioni che rende quest’ultima parte del 2019 leggermente stressante.

Leone: questo è un momento ideale per fare progetti e per guadagnare di più. Chi lavora da poco tempo o ha voglia di fare qualche richiesta non deve perdere tempo! Qualcuno ha già accettato di ricoprire un incarico, mentre chi vede la propria posizione ancora ferma dovrebbe darsi da fare e mettersi in gioco. Questo oroscopo è dalla vostra parte: sfruttatelo al meglio! Le compravendite ora sono favorite e lo saranno fino al mese di novembre.

Vergine: in questo periodo non bisogna voltare la faccia ai cambiamenti: adesso potete ottenere la rivalsa che meritate, ma l’oroscopo Paolo Fox vi ricorda che non dovete auto-sabotarvi! Ora è giunto il momento di sviluppare le vostre idee e forse anche di rivedere la vostra vita, il vostro lavoro e magari anche di andare via dal posto in cui vivete. Insomma, ci sono scelte importanti da prendere e in un modo o nell’altro questo periodo è di grande rilevanza. Chi vuole fare chiarezza dal punto di vista professionale lo farà nei prossimi giorni.

Bilancia: la giornata di oggi non vi vede particolarmente entusiasti, per cui sarà meglio evitare complicazioni e fare solo l’indispensabile. Chi invece è costretto a muoversi dovrà farlo con prudenza. Questo vostro stato d’animo potrebbe dipendere dal fatto che ultimamente avete tante cose per la testa e state cercando di fare chiarezza sul piano professionale. Tuttavia, poiché questa tensione non vi fa bene, conviene farvi scivolare addosso le provocazioni. Chi è stato male nella serata di venerdì, ora può recuperare.

Scorpione: il mese scorso può aver portato qualche scombussolamento dal punto di vista sentimentale, ma le coppie che hanno superato tutto questo o che hanno voglia di rinvigorire la propria storia potranno sfruttare la giornata di oggi per farlo! Siete particolarmente energici e avete voglia di rimettervi in gioco. L’oroscopo vi aiuta e vi segnala il Leone ed il Capricorno come segni che potrebbero regalarvi belle soddisfazioni, oltre a qualche interessante sfida.

Sagittario: le stelle sono sempre dalla vostra parte, anche se in questo periodo potreste vivere qualche problematica in famiglia o in generale sul piano delle emozioni. Può darsi infatti che anche se non siete stati voi la causa di un problema, è possibile che chi vi sta attorno abbia generato delle tensioni. Per questo motivo sarà meglio essere cauti e non complicarsi ulteriormente la vita. Dal punto di vista sentimentale, sarà bene essere diplomatici anche se si vuole far notare qualcosa di negativo al partner.

Capricorno: questo autunno alle porte regala al vostro segno zodiacale delle belle opportunità da sfruttare. Questo è un periodo che vi vede tornare alla ribalta e sbloccarvi dopo molto tempo. Non dovete rifiutare occasioni prima di averle accuratamente vagliate. Chi non ha un’attività può iniziare ora a muovere i primi passi, mentre chi è già un veterano potrà tornare ad avere il coltello dalla parte del manico.

Dal punto di vista sentimentale, siete voi l’ago della bilancia! Il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox è solo quello di lasciarvi il passato alle spalle e guardare al futuro.

Acquario:lo scorso mese potrebbe avervi provato dal punto di vista fisico: il vostro problema è che spesso vi portate al limite perché pensate di essere indistruttibili!

Ora è necessario dedicare spazio alle emozioni e recuperare il tempo perso dal punto di vista sentimentale. L’amore comunque non è sicuramente una priorità per voi in questo momento, che sentite di volervi dedicare a questioni professionali ed economiche.

Pesci: La giornata di oggi non è particolarmente brillante, come del resto quelle appena trascorse che potrebbero avervi fatto accumulare tensione e rabbia. Questa prima metà del mese purtroppo vi vede giù di tono, ma si potrà recuperare a partire dalla seconda: le battaglie che ora state perdendo, potrete vincerle in seguito!

In amore è necessario ritrovare la complicità perduta. Prima di chiudere definitivamente una storia sarebbe consigliabile rifletterci bene e non essere precipitosi.

Maria Rita Gagliardi