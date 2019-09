Romina Power: “Nuovi progetti con Al Bano ed una probabile sorpresa in tv”

Attraverso il sito “La voce grossa”, Romina Power parla dei suoi progetti lavorativi che coinvolgeranno anche l’ex marito Al Bano Carrisi.

Quella che sta per terminare, è stata per Romina Power un’estate veramente intensa. Innanzitutto, la cantante, ritrovato il sodalizio artistico con l’ex marito Al Bano Carrisi, è diventata nonna per la seconda volta. La figlia Cristel, infatti, ha dato alla luce una bambina, la piccola Cassia (ve ne abbiamo parlato qui). Parlando proprio della piccolina, Romina ha dichiarato:

“Sono diventata nonna per la seconda volta. Questo nuovo arrivo l’ho accolto a braccia e cuore aperto! Però con apprensione per il mondo in cui nasce. Sarò una nonna allegra e affettuosa”.

Romina prova gratitudine e riconoscenza verso il suo pubblico che, anche nei momenti difficili, non le ha mai fatto mancare affetto e sostegno:

“Io pensavo che mi avrebbero già dimenticata. Ho sempre pensato che fossimo più popolari all’estero che in Italia”.

Dal punto di vista professionale, un autunno impegnativo attende l’artista:

“Con Al Bano ho dei concerti in Australia e Stati Uniti ed una tournee nel nord Europa a Novembre e dicembre. Forse ci sarà una sorpresa televisiva”.

Romina Power: “Con Al Bano abbiamo inciso una nuova canzone”

In attesa che esca un suo album da solita, Romina ha inciso con Al Bano una nuova canzone:

“Con Al bano abbiamo appena incirso una canzone che mi piace moltissimo!”.

Sarà un successo?

Maria Rita Gagliardi