Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi domenica 8 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 8 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 8 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio con la partita, valida per la qualificazione ai prossimi Europei, Italia-Finlandia. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Hawaii Five-O”, seguito dalla “Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film cult “Moulin Rouge”: Christian, scrittore squattrinato, arriva a Parigi nel 1899 e, recatosi al Moulin Rouge, si innamora del can can e di Satine, una bellissima donna che si esibisce nel locale. Per un equivoco, viene scambiato per il duca di Monroth e si ritrova nella sua stanza. Viene ingaggiato per scrivere uno spettacolo che avrà come protagonista Satine. Dovrà fare i conti con il duca che, innamorato di Satine, tenta di legarla indissolubilmente a sè. A seguire, la rubrica “La mia passione”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone lo spettacolo musicale, dedicato a Domenico Modugno, “Una serata Bella…nel blu dipinto di blu!”. Subito dopo, il film “Ferie d’agosto”.

Su Canale 5 va in onda il film “Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici”: un raduno, per festeggiare 20 anni dalla maturità tra vecchi compagni di scuola, mette a dura prova l’amicizia tra Sandra, Luke, Daniel e Kate. Ciascuno di loro, ha problemi e segreti. Sandra ha una relazione con il suo capo, che la tiene sulla corda con la promessa di lasciare la moglie. Kate è insoddisfatta del suo rapporto di coppia con Daniel, mentre Luke, fotografo di successo, gira il mondo per i suoi reportage e non sembra aver mai trovato una stabilità. A complicare la situazione, arrivano dei biglietti minatori da un certo Robin Hood che minaccia Daniel di rivelare un vecchio segreto. A seguire, il film “Sangue caldo”.

Su Italia 1 va in onda il film “Il ricco, povero e il maggiordomo”: in un alto grattacielo di Milano, nella zona di Porta Nuova, si trova l’ufficio di Giacomo, un ricco e spregiudicato finanziere che vive di agi e ricchezze. Al suo servizio, lavora il fidato maggiordomo Giovanni, appassionato di arti marziali e di filosofia giapponese che, a insaputa del padrone, ha una liason con la caliente cameriera sudamericana Dolores. Aldo, invece, è un venditore abusivo nel mercato rionale, che vive con la burbera e combattiva madre e che, nel tempo libero, allena una squadra di calcio, formata in maggioranza da bambini extracomunitari. Durante una rocambolesca fuga dai vigili urbani, Aldo è investito da Giovanni e Giacomo, che, come risarcimento, gli propone un lavoro nella sua villa. Oltre allo scompiglio portato dal “povero”, Giacomo vede il suo impero andare incontro a un inaspettato tracollo finanziario. Costretto a trovare una sistemazione temporanea, il ricco si trasferisce insieme al maggiordomo in casa di Aldo, prima di sperare nella riuscita di un nuovo progetto. In seconda serata, il film “Io vi dichiaro marito e marito”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal film “Lord Jim”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il meglio di “Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi