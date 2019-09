Temptation Island Vip anticipazioni: Serena Enardu e Pago fuori dal programma, al loro posto il figlio di Pippo Franco e fidanzata, falò di confronto immediato per Anna Pettinelli ed il fidanzato

Nuove anticipazioni riguardanti la nuova edizione di “Temptation Island Vip”.

Va in onda domani sera, in prima serata su Canale 5, la prima puntata della seconda edizione di “Temptation Island Vip” che, quest’anno, sarà condotta da Alessia Marcuzzi. Grazie al sito “Vicolodellenews” e alla pagina Instagram di “Witty”, siamo in grado di fornirvi nuove anticipazioni, in merito a quello che vedremo sui nostri teleschermi, a partire da domani.

Le anticipazioni di “Temptation Island Vip”

Iniziamo dalla coppia formata dall’ex tronista di “Uomini e Donne” Serena Enardu ed il cantante Pago che, a quanto pare, ha abbandonato il programma in anticipo, facendo spazio alla coppia formata dal figlio di Pippo Franco e fidanzata. A tal proposito, sul “Vicolodellenews” si legge:

“Durante la registrazione di Uomini e Donne di oggi, del trono classico, hanno fatto vedere anche delle clip di Temptation Island Vip ed hanno annunciato che una coppia ha già abbandonato il programma. Maria De Filippi non ha indicato chi siano, ma a quanto si è capito tra il pubblico sembra proprio essere Serena Enardu con Pago. Fan anche vedere uno spezzone dove lei in riva al mare si dispera, piange e singhiozza. Sembra si sia affezionata ad un tentatore. La coppia è stata sostituita dal figlio di Pippo Franco, Gabriel e la fidanzata che ha già iniziato a combinare sfracelli, infatti mandano un video dove si vede che è in barca e balla divertito con ben due tentatrici mentre beve compiaciuto”.

Chiara Esposito, invece, si è avvicinata molto al tentatore Valerio. “Witty”, in esclusiva, ha pubblicato un video nel quale i due si ritrovano molto vicini, durante un ballo sulle note di “Your Song” di Elton John. La fidanzata di Simone Bonaccorsi commenta i voti della sfilata ed i giudizi molto positivi riservati al tentatore:

Valerio: “Grazie per i voti alti”

Chiara: “Meritati totalmente obiettiva”

Valerio: “Sei molto gentile”

Chiara: “E tu sei molto dolce”

I due, successivamente, si appartano e, mentre sono seduti sul divano, Chiara manifesta l’intenzione di viversi la permanenza nel programma a pieno:

“Io devo essere libera di fare tutto. Io non escludo nulla. Sarei un’ipocrita a dire: ‘no, non succederà nulla”.

Le cose pare non siano andate per il verso giusto nemmeno per Anna Pettinelli che, avendo visto il fidanzato in atteggiamenti intimi con una tentatrice, ha chiesto un falò di confronto immediato. A rivelarlo è sempre il “Vicolodellenews”:

“E’ stata fatta vedere una arrabbiatissima Anna Pettinelli perché il fidanzato pare fosse in atteggiamenti intimi con una tentatrice. Lei vede tutto nel pinnettu e chiede subito il confronto”.

Appuntamento a domani sera, con la prima puntata della seconda edizione di “Temptation Island Vip”!

