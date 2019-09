Katia Fanelli torna a parlare di Vittorio Collina: “Mi manca, è la persona più importante per me” – VIDEO

Katia Fanelli si è lasciata sfuggire un’importante confessione su Vittorio Collina nella notte, ad oggi sente la sua mancanza

Si torna a parlare di Katia Fanelli, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Al reality delle tentazioni la storia d’amore tra Katia e Vittorio Collina è giunta definitivamente al capolinea. Al villaggio la Fanelli ha deluso molto l’ex fidanzato con il suo atteggiamento e le dichiarazioni fatte contro di lui.

Nonostante la loro rottura, la Fanelli in più occasioni ci ha tenuto a precisare che Vittorio rimane una delle persone più importanti della sua vita.

Poche ore fa sul suo profilo Instagram ha ammesso di sentire la sua mancanza. Queste le sue parole: “Sì, mi manca. So che sta bene, questo è l’importante. Lui è la persona più importante per me ed è nel mio cuore. Per sempre!”.

Sara Fonte