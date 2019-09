Con chi preferiscono andare a letto le donne? Con i migliori amici dell’uomo

Una recente ricerca condotta New York ha mostrato come le donne preferiscano dormire in compagnia di un cane rispetto che in compagnia di un uomo.

Recentemente la passione per gli animali domestici è scoppiata in tutto il mondo e sono numerosissime le famiglie hanno almeno un cane o un gatto. Ad essere soggetti a questa scoperta dell’animalismo sono principalmente le donne, che trovano nei partner a quattro zampe una fonte di sicurezza e un valido compagno per non sentirsi sole. Si può dire che la vita privata delle donne è migliore quando la passano in compagnia di un animale domestico, ma lo stesso vale per le ore notturne? Secondo i risultati di una ricerca portata avanti dalla Università di Buffalo (New York) solo nel caso in cui si viva insieme ad un cane.

Le donne preferiscono dormire con i cani

L’obbiettivo dei ricercatori era quello di valutare l’impatto di un animale domestico sulla qualità del sonno delle donne. Per fare ciò hanno raccolto dati da 962 donne negli Stati Uniti. I risultati della ricerca ci dicono che il 55% delle candidate dorme insieme ad un cane, mentre il 31% con un gatto. Di queste il 57% dorme sia con l’animale domestico che con il proprio partner. Dallo studio emerge anche che solitamente gli animali sono in competizione con gli uomini per il posto letto, visto che le donne che convivono hanno meno possibilità di poter dormire insieme al loro cane.

Passando ai dati sulla qualità del sonno, un’altissima percentuale di donne ha la sensazione di dormire meglio quando nel letto c’è il cane rispetto a quando c’è il partner. Questo perché gli uomini tendono a muoversi durante la notte, mentre i cani passano il 75% delle ore notturne in un’unica posizione. Diverso il discorso per i gatti che sono spesso più fastidiosi dell’uomo. Il motivo è semplice, i felini hanno un’intensa vita notturna e se rimangono in casa passano la maggior parte della notte a fare sali e scendi dal letto.