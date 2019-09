Meteo 10 settembre 2019 | Previsioni: ancora piogge su Sardegna e Sicilia. Nord Italia diviso in due

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

10 settembre 2019: tempo meno bello rispetto a oggi sul Nord, con zone occidentali divise dal maltempo rispetto a quelle orientali, più serene. Piogge interesseranno la Sicilia, la Sardegna, la Campania e le regioni dell’Italia nord-occidentale. Vediamo, nel dettaglio, le anticipazioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 10 settembre 2019: Nord

10 settembre che si apre con piogge su Valle D’Aosta e sulle coste del Veneto. Mattinata dominata dalle nubi, che copriranno tutto il resto delle regioni settentrionali. Pochi sprazzi di sole faranno capolino su Trentino, Friuli ed Emilia-Romagna orientale. Nord diviso in due zone al pomeriggio: a occidente nubi intense e piogge su Piemonte centro-occidentale e Liguria occidentale, a oriente nuvole miste a sole su Emilia-Romagna, Trentino, Friuli e Veneto. Serata nuvolosa, con cieli leggermente più sereni sull’Italia nord-orientale e sull’Emilia-Romagna. In nottata le nuvole tenderanno a essere meno compatte anche sulle regioni occidentali.

Previsioni meteo per il 10 settembre 2019: Centro e Sardegna

Mattinata nuvolosa per metà sul Centro Italia, con ottimi spunti per il sole che riuscirà ad avere la meglio su Umbria Marche, Toscana centro-orientale e Sardegna. Nuvole intense, ma comunque sempre in alternanza con la luce solare, su Toscana occidentale e settentrionale, sul Lazio e sulla Sardegna meridionale. Serata nuvolosa, con concentrazioni delle nubi più intense sull’Appennino che attraversa Lazio e Abruzzo. Piogge sulla zona nord-orientale della Sardegna. Schiarite, in notturna, su Toscana centro-settentrionale e Sardegna centro-meridionale.

Previsioni meteo per il 10 settembre 2019: Sud e Sicilia

Nuvolosità diffusa su tutto il meridione d’Italia. La Sicilia la regione più colpita dal fenomeno, con sprazzi di sole più vivace sulla provincia di Messina. Situazione in peggioramento al pomeriggio, con piogge sulla Sicilia centro-occidentale e nuvole su tutto il resto delle regioni del Sud. Sprazzi di sole sulle coste del molisano e della Puglia. Ci si avvierà verso la serata di domani con pioggia ancora sulle stesse zone della Sicilia prima citate. In nottata si aggiungeranno le piogge sulle zone del Golfo di Salerno. Cieli sempre nuvolosi sulle altre regioni, con possibilità di schiarite su Puglia meridionale, Abruzzo e Molise.

Previsioni meteo per il 10 settembre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in rialzo sul Nord-ovest. Caleranno al Centro-sud. Le temperature massime saliranno su Toscana, Umbria e Triveneto. In calo sulle regioni occidentali del nord. I venti soffieranno moderatamente da oriente sulle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, con possibilità di raffiche più intense nelle zone interessate dal maltempo. Forti venti di foehn sulla Liguria. Da oriente soffieranno venti con intensità da debole a moderata sul resto della penisola. Il Mar di Sardegna settentrionale, lo Stretto di Sicilia meridionale e il Mar Ligure saranno mossi, con previsione di aumento del moto ondoso.

Maria Mento