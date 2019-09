Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 settembre 2019: si preparano grandi progetti per Vergine e Capricorno

Lunedì 9 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e che ci fa piacere riprendere giornalmente. Presto aggiorneremo i segni per i quali l’oroscopo si nota essere ancora fermo alla giornata di ieri.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quelli che ad agosto hanno vissuto un’emozione particolare, che sono convinti che l’amore possa essere gestito anche con maggiore facilità, ora sono i privilegiati perché hanno davvero svoglia di sperimentare emozioni particolari. Gli unici dubbi possono nascere se ci sono delle relazioni ambigue e qui posso dire che a volte l’Ariete è quasi contento di vivere delle relazioni un po’ particolari. Spesso ti innamori di persone che ti tengono testa, non certo di quelli che si fanno tappetino. Molti progetti importanti sono realizzati già dalla prossima settimana. Saranno da rivedere perché non partiranno subito con sprint;

Toro. Le persone sposate, che sono convinte di un amore, che pensano di vivere un sentimento giusto, in questo periodo possono veramente emozionarsi. Potranno fare delle scelte importanti per un figlio, per la casa. Molti si troveranno nella condizione di vivere le belle opportunità e questa domenica veramente riporta in auge i sentimenti. Siamo solo in una fase di ingresso verso un periodo veramente importante, in cui molti Toro decideranno finalmente di fare la cosa giusta e quindi in questo senso potrebbero portare avanti dei cambiamenti. Qualcuno potrebbe anche pensare a un cambiamento di casa o essere costretto a una variazione del genere;

Gemelli. In questo periodo i Gemelli sono un po’ sotto stress al punto che nascono fastidi psico-somatici o magari ogni tanto ci si sente un po’ troppo su di giri. C’è tanta confusione che non hai voluto tu ma le persone attorno. Se qualcuno ha cercato di fermarti da dicembre sarà punito e tornerai in vantaggio. Settembre è un mese che però all’inizio porta qualche livore, quindi almeno fino al 15 attenzione a tutto;

Cancro. In questa domenica il Cancro è molto agitato. Sappiamo che questo è un segno zodiacale che sta vivendo delle forti emozioni. Ripeto sempre che è un periodo in cui veramente c’è una grande posta in gioco, però a volte va bene, a volte perdi tutto. Insomma, non sei così convinto di quello che gli altri dicono di te o della prosecuzione di un certo lavoro. Per esempio chi ha un lavoro da dipendente potrebbe, già dall’anno scorso, aver lasciato un progetto. Insomma adesso vuole vedere sul campo quello che si riesce a fare. Praticamente non c’è nulla di definito però ci sono delle occasioni da sfruttar. In amore ci vuole più attenzione. Qualcuno si è sentito isolato. Tra l’altro il mese di settembre è molto importante proprio adesso, quindi se ci sono delle dispute, delle situazioni da chiarire meglio parlare ora.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Progetti favoriti per il segno del Leone. Le persone che lavorano da poco, che vogliono fare delle richieste, dovranno sbrigarsi e c’è già chi ha accettato un nuovo ruolo. Ora si vedrà quanto vali, quindi se sei preparato tutto funzionerà al meglio, se invece hai fatto le cose n po’ di corsa no. Momento importante anche per le questioni di denaro. L’amore: se ad agosto è nato un sentimento, è stato in qualche modo rafforzato, andrà avanti ancora meglio;

Vergine. Tu sai come la penso. Più volte ho spiegato che sto finendo di scrivere il libro del 2020. Poi voli lo troverete in libreria a fine ottobre, ma io vi anticipo già che sarete molto forti. I Vergine saranno veramente al centro dell’attenzione di queste stelle, e non solo loro, eh! Anche altri, però è arrivato il momento di fare le cose in grande: vita, lavoro, casa, forse anche di ricevere quel premio. Dopo i 50 anni per esempio un premio alla carriere. Prima potrebbe esserci per i più giovani un’occasione da sfruttare. È un amore importante quello che vivi? Fiorirà. Se non è importante, dopo una separazione nascerà qualcosa di più;

Bilancia. La Bilancia vive una domenica un po’ sottotono. Forse è il caso di fare solo lo stretto necessario. Ci sono stati troppi pensieri? Sei tra i segni che stanno cercando di mettere in equilibrio la propria vita, e non solo: anche quella degli altri. Per molti si chiude una stagione interessante, importante, anche se ci sono state delle spese per una ristrutturazione, per un ammodernamento. Cerca di farti scivolare addosso qualunque tipo di provocazione. Devi essere un po’ prudente in tutto, soprattutto con Ariete e Cancro;

Scorpione. Lo Scorpione se sta sempre insieme alla stessa persona vuol dire che nutre un amore formidabile, perché agosto nei primi 15 giorni- non mi stancherò mai di ripeterlo- è stato perplesso. Dunque se si è allontanato qualcuno non recuperarlo. Se invece stai con la stessa persona, come dicevo prima, sappi che quella è una persona di riferimento. Le stelle sono dalla tua parte anche se nel corso delle ultime settimane ti sei sentito giù di corda. Con Leone e Capricorno soddisfazioni e magari anche incarichi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve superare la prima parte di settembre perché la seconda sarà migliore. In questi giorni hai un forte dubbio. È vero, stelle favorevoli: Giove è con te, però non tutto facile. Nei rapporti con un’azienda, con dei soci, con dei collaboratori, ci sono delle perplessità. Bisogna stare attenti e evitare ogni tipo di disagio. Se in amore c’è perplessità, non mi stancherò mai di ripeterlo, prudenza soprattutto adesso.

Capricorno. Mi piace questo cielo. Se vai al leggere il mio oroscopo 2019, il libro dell’anno scorso, scoprirai che proprio per l’autunno avevo indicato possibilità in più. A volte il Capricorno può sfruttare le proprie capacità. A volte, come si dice, la ruota gira e torna l’occasione. Ogni occasione, appunto, va valutata con interesse. Chi sena un’attività può fare pratica. Belle esperienze. Vincitori in amore? Se si dimentica il passato sì. Non fare l’antiquario dei sentimenti: quando una cosa non va bisogna cambiare;

Acquario. L’Acquario a volte trascura il proprio fisico pensando di essere indistruttibile e lo sappiamo perché chi conosce una persona Acquario sa che non si ferma mai, che è come il vento. Bisogna dare spazio alle singole emozioni e fermarsi un pochino, anche ad analizzare cosa è giusto fare o che invece non è giusto portare avanti,. Credo che il settore sentimentale, al momento, vada un po’ in secondo piano ma che non ci siano più le tensioni del mese passato. C’è da curare un pochino di più la forma fisica, in particolare per chi ha avuto problemi, delle tensioni o magari proprio malesseri legati allo stress.

Pesci. È una domenica un po’ particolare perché sei contrariato e ti senti vittima di un’ingiustizia. Siccome le cose torneranno presto a tuo favore, già nella seconda parte di settembre e ancora di più nella seconda parte di agosto avrai partita vinta, non temere troppo perché i tuoi nemici possono essere in qualche modo allontanati. Quelle che ora sembrano sconfitte diventeranno vittorie. Devi ritrovare un colloqui perduto in amore: c’ bisogno di un po’ più di complicità. Se vedi che un eccesso di critica porta lontananza a livello sentimentale, prima di rovinare un legame pensaci perché avere troppi pianeti opposti può anche indicare il fatto che ora sei molto critico. Nelle storie d’amore in cui si sente la lontananza, un certo distacco psicologico anche se si convive, ci svuole un po’ di attenzione. Meglio evitare scontri almeno fino al 15di questo settembre.

