Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 9 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 9 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 9 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un episodio, in replica, de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, l’anteprima dello show di Andrea Bocelli, “Ali di libertà”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico “Made In Sud- I Ditelo voi”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “The Blacklist”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Presa diretta”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”, seguito dal film “1 km da Wall Street”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della seconda edizione di “Temptation Island Vip”. A seguire, il programma dedicato al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va onda il film “Colombiana”: Bogota. Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza è determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e a mettere in atto la sua vendetta. In seconda serata, il film “Contaband”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Body of proof”, seguito dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Agente 007-Solo per i tuoi occhi”: un dispositivo ultra segreto del tipo Atac affonda la nave spia inglese St. Georges al largo della Grecia. Un archeologo britannico riesce a localizzarlo, ma viene assassinato. La sua giovane figlia Melina, desiderosa di vendetta, si unisce a James Bond, incaricato dell’operazione di recupero. Un lavoro rischioso, come sempre, all’insegna dell’imprevisto, degli inseguimenti mozzafiato, degli agguati mortali, degli spostamenti intercontinentali: dalle Bahamas a Cortina, alle assolate spiagge greche. Al centro dell’intrigo c’è un miliardario greco, un certo Kristatos e un contrabbandiere di nome Columbo che deve espugnare la villa bunker. Naturalmente, non mancano i russi che, a loro volta, sono sulle tracce del dispositivo e non intendono certo tirarsi indietro.

