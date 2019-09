Cazzola durissimo a L’Aria che tira: “Che Salvini vada a fa**ulo”

Sgomento il pubblico di La7, inclusa la presentatrice per l’atteggiamento di Giuliano Cazzola a L’aria che tira. Non gliele manda a dire l’economista all’ex ministro Matteo Salvini, e infatti pubblicamente ed esplicitamente lo manda a quel paese.

Cazzola sfoga contro Salvini

Durante il programma Cazzola durissimo dice “Posso dire una cosa? Se avessi saputo che c’erano dieci minuti di Salvini non sarei venuto. La mia opinione è che Salvini deve andare a fare in c***”.

L’economista esperto di politiche del lavoro e previdenziali ospite nel programma “L’aria che tira”, ha laeciato di stucco persino la conduttrice di la7 Myrta Merlino. Il prof bolognese,ome spiega il Today, che ha militato nel Popolo della Libertà, poi in Scelta Civica con Monti e nel Nuovo centrodestra con Alfano, ha portato il gelo in studio.

Le controrisposte in studio

Risponde sal suo canto il deputato Leghista Massimo Bitonci “Vergognati di quello che dici”, che allo sfogo volgare di Cazzola minaccia di andar via. Pur essendo stata colta lei stessa di sorpresa, tuttavia, la conduttrice Myrta Merlino, invita l’economista bolognese di scusarsi.

E alla fine arriva una sorta di frase pentita circa il vocabolo usato: “Chiedo scusa per l’espressione di andare a f… che è volgare, ma ribadisco che per Matteo Salvini provo disgusto e disprezzo”.

A smuovere e accendere gli animi in studio, in particolare quello di Giuliano Cazzola, è stato il discorso di Salvini in Senato per la fiducia al governo Conte 2.