Gennaro Lillio sulla fine della storia d’amore con Francesca De Andrè: “I miei sentimenti erano veri”

Ospite a “Pomeriggio Cinque”, Gennaro Lillio parla della fine della storia d’amore con Francesca De Andrè, conosciuta all’interno della Casa del “Grande Fratello”.

La storia d’amore che ha visito protagonisti Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, che si sono conosciuti all’interno della Casa del “Grande Fratello”, è stata breve e piuttosto tormentata. Ospite a “Pomeriggio Cinque”, il modello napoletano ha manifestato l’intenzione di non tornare a fare coppia con la nipote di Fabrizio De Andrè:

“Le cose hanno preso una piega diversa. Quando non si parla lo stesso linguaggio e si guarda in direzioni diverse la relazione finisce. Noi abbiamo vissuto tanti momenti stupendi, siamo stati benissimo, ma c’erano alti e bassi”.

Si vocifera che la storia sia finita a causa di un tradimento di Francesca che, nel frattempo, si sarebbe riavvicinata all’ex Giorgio Tambellini:

“Tra noi è finita agli inizi di agosto, poi ha cercato il chiarimento con Giorgio. E ci sono rimasto male, perché c’era stato già e poi era appena finita tra noi. Non so se stanno insieme, ma se è così allora non si da valore ai sentimenti e alla parola amore. Dire ti amo è importante, ma forse non viene dato il giusto peso”.

Gennaro Lillio: “A Francesca auguro il meglio”

Nonostante tra di loro sia definitivamente finita, Gennaro augura il meglio a Francesca:

“Le auguro il meglio. Le ho voluto davvero bene, i miei sentimenti erano veri, sui suoi ho qualche dubbio. Sono fiero di essere noioso, ma sono anche sano. Per me le donne non sono uno sfizio e non le tradisco. Il nostro passato non deve giustificare il nostro presente. Il passato serve per migliorarci per il futuro, solo così si può vivere meglio. Lei ha ancora da chiudere dei cassetti del passato”.

