Meteo 11 settembre 2019 | Previsioni: Italia divisa in due. Sole su Nord e Centro. Maltempo al Sud

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

11 settembre 2019: Italia nuovamente divisa in due, con il maltempo che stavolta assedierà il Sud e non il Nord Italia come abbiamo visto nelle giornate di agosto. Sole, dunque, su Nord e Centro (anche se con qualche nuvola in più sulle regioni settentrionali) e piogge localizzate su Sicilia, Puglia e Sardegna. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per l’ 11 settembre 2019: Nord

Sole misto a nubi sul Nord Italia nella mattinata di domani. Fenomeni nuvolosi più intensi su Lombardia, Trentino e Veneto orientale nel pomeriggio. Possibilità di rovesci pomeridiani sull’arco alpino. Nuvolosità serale su tutte le regioni, seppur con molte zone in cui il cielo stellato riuscirà a fare capolino. Cieli totalmente sgomberi da nubi, nella notte, su Lombardia, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Trentino e Veneto. Nuvolosità su Friuli, Piemonte e Liguria.

Previsioni meteo per l’ 11 settembre 2019: Centro e Sardegna

Sole su tutto il Centro Italia per le ore mattutine di domani, eccezion fatta per Sardegna e Toscana: qui il sole dovrà lottare con le nubi. Situazione in miglioramento sulla Toscana nel pomeriggio, con peggioramenti sulla Sardegna (piogge sulla zona nord-orientale dell’isola) e nuvole miste a sole sul Lazio. Nuvolosità notturna su Marche, Toscana meridionale e Sardegna occidentale. Cieli abbastanza tersi su Umbria e Lazio. Fenomeni notturni comunque in attenuazione rispetto a quelli più corposi della sera. La regione meno interessata sarà la Toscana.

Previsioni meteo per l’11 settembre 2019: Sud e Sicilia

Piogge, al mattino, su Ustica e sull’agrigentino, in Sicilia. Il sole inizierà a far capolino dalla Campania in su. Bel tempo su Molise e Abruzzo e nuvole su Puglia, Calabria e Basilicata. Il pomeriggio porterà le piogge su Puglia meridionale e ancora su Sicilia (zona del catanese e del palermitano). Nuvolosità su tutte le regioni del Sud verso la sera, con attenuazione notturna dei fenomeni nuvolosi. Coperti i cieli di Campania Molise, Abruzzo, Basilicata e Puglia garganica. Sgomberi invece quelli di Puglia meridionale, Calabria, e Sicilia, con nubi un po’ accentuate solo sul catanese e sul trapanese.

Previsioni meteo per l’ 11 settembre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in aumento su Tutta Italia. Le massime saliranno marcatamente sul nord-ovest, mentre caleranno al Sud. I venti soffieranno in modo forte sulla Liguria, da nord. I venti che soffieranno da oriente sulla penisola lo faranno con intensità da debole a moderata. Da oriente soffieranno venti moderati su Sicilia e Sardegna, acquisendo intensità maggiore sulle zone interessate dal maltempo. I mari saranno mossi, eccezion fatta per lo Ionio settentrionale e l’Adriatico- che saranno poco mossi– e per il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e lo Stretto di Sicilia meridionali, che saranno invece localmente molto mossi.

Maria Mento