Morgan sta male dopo lo sfratto: “Vivo in uno sgabuzzino a china town con un sacco di insetti” – VIDEO

Morgan dopo lo sfratto non è più lo stesso, sta male e non lavora più. Il cantante ha fatto sapere che vive in uno sgabbuzzino a China Town

Morgan non sta attraversando un periodo affatto semplice dopo lo sfratto, il cantante non è riuscito a salvare la sua casa e sta molto male per questo.

Ai microfoni dei Lunatici su Radio 2 ha detto: “Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma quello che mi è successo equivale a uno stupro. E’ identico. La casa è importante, è la più importante cosa che hai.”

Il cantante ha aggiunto: “La mia casa era un’installazione. La mia casa è stata svenduta a 200.000 euro quando ha come valore di mercato 700.000 euro. Mi hanno portato fuori dalla mia casa con le armi. Io piango, ho tutto lì, tutti i miei progetti.”

Morgan ha concluso dicendo: “Io stavo sempre in casa a studiare, non sono uno come J Ax o Fedez. Ora sono in uno sgabuzzino a china town a Milano con un sacco di insetti. Non sto più lavorando, prima facevo un sacco di cose, ora non faccio più niente”.

Morgan si è anche scagliato contro il giudice che ha valutato la sua situazione, a detta sua è solo uno sbruffone.

Sara Fonte