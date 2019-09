Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2019: il Sagittario vive tanti blocchi. I Toro sono estremamente rivoluzionari

Martedì 10 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Condizioni di partenza per qualche progetto in più. Dalla prossima settimana va ancora meglio. Qualcosa da rivedere, qualcosa da ritoccare, ma l’importante è ripartire. Non c’è nulla che possa infastidire di più un Ariete che l’attesa, quindi è meglio fare, tanto che a volte per fare troppo sbagli, perché dovresti ragionare, contare fino a dieci. Saturno è dissonante? Non importa. L’importante è fare quello che ti interessa. In amore questo è un periodo intrigante. Chi ha vissuto una bella storia durante l’estate può continuarla; poi l’Ariete adesso- sia pure tra mille incertezze- vuole costruire qualcosa di bello e la fine dell’anno costruirà ancora di più in amore. C’è una bella emozione in vista, anche un’amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più;

Toro. Il Toro ha mille progetti in mente ed è diventato il segno più rivoluzionario dello zodiaco. E pensare che parliamo di n segno conservatore. È Urano nel segno, entrato nel tuo spazio zodiacale da marzo, che ti sta facendo diventare un po’ folle ed ecco perché le persone che ti stanno attorno non ti riconoscono più. Sei proprio tu che adesso dici “Basta, queste cose non le voglio più fare”. Vuoi andare controcorrente. Prima eri ansioso per tutti, adesso lasci le tua ansie agli altri e vuoi goderti la vita. Mica sbagli! Anzi, avremo delle buone stelle anche per l’amore;

Gemelli. Le stelle di questo inizio settimana trovano i Gemelli pronti all’azione, però bisogna agire con molta lentezza, riflessione, se c’è da affrontare un potenziale nemico. Una questione di lavoro irrisolta, perché fino a quando ci sarà Giove in opposizione non è che sarà tanto facile mettere a posto contenziosi aperti, conti, quindi più che parlare di un blocco adesso bisogna parlare di spese maggiori. Anche chi ha, per esempio, un’attività che funziona a meraviglia dovrà farsi aiutare, pagare uno stipendio in più. Insomma, ci sono dei soldi che vanno spesi solo se ne vale la pena. Buone le giornate per relazionarsi agli altri, ma in amore chi vive una lontananza anche non desiderata ma conseguente alle troppe situazioni che bisogna chiarire nell’ambito del lavoro dovrà stare attento ed evitare stress. Dal 16 si riparte;

Cancro. Il Cancro parte oggi con la Luna opposta, quindi anche domenica potrebbero esserci state delle preoccupazioni. Questo inizio di settimana non è bloccato. L’evoluzione dei Cancro è enorme, anzi c’è anche chi si ritrovato a fare delle cose che non avrebbe mai immaginato di poter fare negli ultimi due anni. Però possiamo dire che ogni tanto qualcosa non funziona? È come fare un gioco, tutto va bene, vinci, e poi alla fine perdi tutto. Ti è capitato, ti è capitato e bisogna ripartire da zero. E poi di nuovo il gioco torna vincente. Qualcosa entra in tasca, per carità, però vorresti che tutto fosse tutto un po’ più semplice. In amore non riesci mai a sentirti del tutto tranquillo: forse è questo il motivo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Settimana importante. Ho ricordato più volte che entro novembre bisognerà far valere le proprie opinioni. Se hai ragione vinci. Se hai torto perdi poco, perché comunque avere un Giove favorevole che protegge almeno fini a novembre consente di accettare una sfida. Io ho detto che questo è un anno molto importante per il segno del Leone e se voi, con un po’ di pazienza, andate a vedere le persone che contano e che sono emerse nel 2019 vedrete che tra i vari capi, tra le persone che hanno avuto successo, ci sono molti Leone. Mercoledì è probabile che si senta un po’ di fatica in più. Incarichi importanti;

Vergine. La Luna per la Vergine oggi è favorevole e oltretutto oggi è molto intensa, rafforzata ancor di più da Sole, Mercurio, Venere e Marte che si trovano proprio in questo segno zodiacale. Vero che i progetti portano stress, ma tu quando lavori ti senti più forte, soprattutto ti senti molto soddisfatto e io spero veramente che tu abbia grandi capacità. I giovani iniziano un praticantato, altri potrebbero semplicemente coronare la loro carriera con un incarico. Tra giovedì e sabato il omento più complesso, ma solo perché ci sono troppe cose da fare. naturalmente con questa dominante di forza, di energia, si può anche vivere l’amore con molta passione. Chi ha chiuso una storia ne trova un’altra, chi vive una relazione magari ancora ufficiosa potrebbe ufficializzarla;

Bilancia. Si parte, per il segno della Bilancia, con un a giornata un po’ agitata. la Bilancia in questo periodo è molto impegnata e deve mettere pace attorno a sé. Piuttosto he lanciare nuovi progetti forse bisogna mettere a tacere delle persone perché poi tu sei un tipo che cerca tranquillità ma pare che gli altri questa tranquillità non vogliano concedertela. Attenzione in famiglia, attenzione nel lavoro. In amore si pu iniziare una nuova relazione. Io consiglio a tutti quelli che sono soli di guardarsi attorno. Perché? Perché la seconda metà di questo mese di settembre sarà molto intrigante;

Scorpione. Lo Scorpione questa settimana inaugura un periodo valido, anche se deve dimenticare un agosto che non è stato facile (poi molti mi daranno ragione. Le prime settimane di agosto hanno portato qualche afflizione, qualche contrasto, qualche diverbio in amore, oppure semplicemente uno stato di scontentezza in cui lo Scorpione ricade anche senza una ragione ben precisa. Chi è stato male deve curare un po’ di più la forma fisica. In questo periodo devi pensare all’autunno come a una stagione favorevole.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha bisogno di credere in un futuro diverso. In questi giorni ci sono tanti blocchi, anche la sensazione che qualcuno voglia metterti il bastone tra le ruote, oppure se hai un accordo da stipulare si ritarda ogni cose. Evidentemente o non c’ la persona giusta o ci sono delle carte da mettere a posto. Devo dire che fino alla fine del mese non ci sono grandi novità, però la seconda parte di settembre funziona meglio e quindi è solo per ora che devi mantenere la calma;

Capricorno. Il Capricorno per destino, volontà, sta per iniziare grandi progetti di vita e questo anche perché non solo grazie alla propria buona volontà, ma anche grazie a certe situazioni che sono di nuove favorevoli, si può iniziare a pensare a un futuro ottimista. Tra i segni che possono recuperare terreno e fiducia c’è propri il tuo: non era così fino a un paio di anni fa. è tempo anche di pensare all’amore e addirittura questo è un anno importante per chi vuole dire “Sì, ti amo”. Il Capricorno è sempre lento nelle sue decisioni, eh. Potrebbe anche convivere per anni con una persona senza sposarsi e poi finalmente fare il grande passo. Ecco, se questo è il tuo caso o comunque devi metter in chiaro un rapporto, sappi che sta per arrivare un periodo importante;

Acquario. L’Acquario inizia una settimana frenetica ma anche molto positiva. Così si potranno dimenticare due mesi, luglio e agosto, che sono stati pesanti per il fisico, nel rapporto con gli altri. Invece settembre è forte, al seconda metà lo è ancora di più, e poi entrando più nel dettaglio mercoledì e giovedì con la Luna nel segno si può fare di più. Si può anche vivere un’emozione positiva;

Pesci. Il segno dei Pesci in questi giorni è frastornato, pensa di non avere un attimo di respiro. Io ricordo che da ottobre andrà diversamente. Novembre sarà un mese di vittoria, ma ora sei come gli elefanti: non dimentichi un torto subito, e tu sei un segno di acqua quindi non è che sulle cose sorvoli. Se qualcuno cerca di metterti in cattiva luce non sarà premiato. Se posso darti un consiglio cerca di fare tutto con calma. Se non hai problemi nel rapporto con gli altri questo per non è un periodo giusto per andare a fare delle trattative o iniziare un progetto. Meglio aspettare fine mese o addirittura ottobre, e per molti sarà normale che sia così. In amore non tirare troppo la corda e prima di dire stop aspetta.

