Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi martedì 10 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 10 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 10 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Mister Felicità”: Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in sè stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era? A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Una notte al museo”: papà bambinone e casinista accetta lavoro come custode notturno di un museo. Il lavoro sembrerebbe semplice, non fosse per il fatto che di notte tutto nel museo prende vita, mummie e scheletri di dinosauro compreso. In seconda serata, il film “Cars-Motori ruggenti”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di #cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone un nuovo episodio della soap opera “Una vita”, seguito dal film “Julieta”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “La verita’ sul caso Harry Quebert”. Subito dopo, il film “Bambola”.

Su Italia 1 va in onda il film “Attacco al potere 2”: a Londra il Primo ministro britannico muore in circostanze misteriose. Il suo funerale rappresenta un evento a cui non possono mancare tutti i leader più importanti del mondo occidentale. Tuttavia, quello che dovrebbe essere l’evento più protetto della Terra, si trasforma presto in un complotto per uccidere i capi più potenti del pianeta, devastando ogni punto di riferimento noto nella capitale inglese e scatenando una terrificante visione del futuro. La vita del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher è in serio pericolo, ma Mike Banning, il suo formidabile capo dei Servizi segreti, farà di tutto per evitare il peggio. In seconda serata, il film “Mission Impossible”.

Su La 7 torna l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Innocenti bugie”: June è una ragazzotta del Midwest che si ritrova coinvolta in un complotto internazionale dopo essere incappata (per caso?) in Milner che si rivela essere una superspia in missione. June si troverà, così, catapultata in un’avventura per lei davvero imprevista: un pericoloso viaggio intorno al mondo, al seguito dell’infallibile agente segreto, per proteggere un’invenzione che potrebbe rivelarsi la soluzione a tutti i problemi energetici del pianeta.

Maria Rita Gagliardi