Fabrizio Corona, nuovo processo: a Non è l’Arena diffamò Selvaggia Lucarelli – VIDEO

Selvaggia Lucarelli ha citato in giudizio Fabrizio Corona per averla diffamata a Non è l’Arena di Massimo Giletti, nuovo processo per l’ex paparazzo

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi dovrà affrontare un nuovo processo per aver diffamato Selvaggia Lucarelli.

La nota giornalista lo ha citato in giudizio a causa di alcuni post pubblicati da Corona e per alcune sue dichiarazioni dette durante una puntata di Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Selvaggia Lucarelli pensa di essere stata offesa dall’ex fotografo. Ecco cosa disse lui da Giletti riferendosi alla giornalista: “Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.

Sara Fonte