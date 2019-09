Gaffe di Salvini: “porte di Montecitorio sprangate”. Ma Fico lo gela

Botta e risposta social tra Salvini e Fico sulle “porte sprangate a Montecitorio”. Chiusa solo la principale per lavori, le altre sono accessibili

Non sono giorni facili per l’ex vicepremier Matteo Salvini incappato in una gaffe di non poco conto. Il leader della Lega ha infatti pubblicato su Twitter una foto di Montecitorio per mostrare come la sede della Camera dei Deputati sia “sprangata” e quindi, a suo dire, inaccessibile. Ma ci ha pensato il presidente Roberto Fico a smentirlo e rivelare la tremenda gaffe di Salvini in un botta e risposta social diventato subito virale. L’ex vicepremier ha infatti scritto: ” -Il popolo è una brutta bestia-, dice l’ex segretario comunista. Così va bene sprangare l’ingresso di Montecitorio a sfregio di migliaia di persone che chiedevano solo la più alta espressione della democrazia: le elezioni”. Secondo l’ex ministro dell’Interno dunque il portone dell’importante Palazzo istituzionale sarebbe stato sbarrato per non far entrare le persone che lunedì hanno manifestato il loro dissenso nei confronti del governo Conte Bis.

La replica di Roberto Fico a Salvini

La verità però è un’altra, come specificato da Roberto Fico che ha replicato su Facebook alle accuse mosse da Salvini spiegando che in realtà nell’androne del Palazzo vi sono lavori in corso ed è per questo motivo che il portone di Montecitorio è chiuso. “Chi

Chi sostiene che la Camera abbia “sprangato” l’ingresso di Montecitorio – ha scritto Fico – evidentemente conosce poco il Parlamento. L’ingresso principale di piazza Montecitorio è chiuso dai primi di agosto per lavori di ristrutturazione e adeguamento che proseguiranno per l’intero mese di settembre. Tutti gli altri ingressi sono invece regolarmente aperti”. Del resto anche sull’account ufficiale della Camera dei Deputati è riportata la segnalazione: “Perché il portone principale di #Montecitorio è chiuso? Perché dai primi di agosto e per tutto il mese di settembre l’ingresso del Palazzo è sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione #WikiCamera”.