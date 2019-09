Tragico incidente a catena: muore un motociclista di 36 anni

Un motociclista di origini palermitane è morto in un terrificante incidente a catena avvenuto tra un’auto, la sua moto ed un camion nel padovano.

Il trentaseienne palermitano Giuseppe Fotia è rimasto vittima di un incidente ieri pomeriggio nel padovano, dove si era trasferito ormai da diversi anni. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua Honda Hornet nei pressi di Maserà (nella zona in cui si trova il complesso industriale della provincia padovana) intorno alle ore 13 quando, giunto ad un incrocio, si è andato a scontrare frontalmente con un’auto che procedeva in direzione opposta. Poco dopo i due mezzi sono stati travolti da un camion, il cui conducente non ha fatto in tempo a frenare.

I testimoni che hanno assistito al terrificante incidente a catena hanno immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul luogo del sinistro, i paramedici si sono immediatamente occupati del motociclista che versava in condizioni gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso poco dopo.

Incidente a catena nel padovano: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha causato la morte del centauro palermitano, l’auto e la moto sono entrate in contatto all’altezza di un incrocio bloccando il passaggio agli altri mezzi. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un camion che ha colpito entrambi. Da stabilire ancora di chi sia la colpa del sinistro. Non sono giunte invece notizie sulle altre persone coinvolte nell’incidente, probabilmente nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi.

Il tragico incidente nel padovano è stato succeduto da un altro sinistro simile qualche ora più tardi nel napoletano. In quel caso lo scontro è stato tra un’auto e uno scooter e a perdere la vita un ragazzo di appena 16 anni.