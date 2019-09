Massimo Boldi ritrova l’amore: la fidanzata ha 34 anni in meno di lui – VIDEO

Massimo Boldi non è più single, l’attore ha ritrovato l’amore con Irene Federica Fornaciari

Si torna a parlare di Massimo Boldi, il noto e stimato attore ha ritrovato l’amore.

La nuova fidanzata di Boldi è Irene Federica Fornaciari, ha 34 anni in meno di lui. A svelare la novità è stato lui stesso a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Questo è ciò che ha rivelato Boldi: “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato… Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna… dall’altra parte non voglio fare il pensionato. Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene.”

Sara Fonte