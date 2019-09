Meteo 12 settembre 2019 | Previsioni: torna il sereno sulla penisola. Un morto in Sicilia per il maltempo del 10 dicembre

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

12 settembre 2019: bel tempo su tutto il Nord e il Centro Italia. Sole misto a nuvole su tutto il meridione, ma la situazione è in miglioramento rispetto alle 24 ore appena trascorse. Ieri in Sicilia, un uomo è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 12 settembre 2019: Nord

Mattinata soleggiata, quella di domani, su tutto il Nord Italia, anche se qualche fenomeno nuvoloso farà capolino sulla zona orientale del settentrione. Miglioramento netto nel pomeriggio, con un caso di nuvolosità un po’ più intensa sul Veneto settentrionale. Fenomeni nuvolosi non troppo importanti sul Trentino e sul Friuli orientale nel corso della serata. Nubi un po’ più intense compariranno in notturna sul Piemonte settentrionale. Velature ancora sul Trentino e sul Veneto costiero.

Previsioni meteo per il 12 settembre 2019: Centro e Sardegna

Mattinata bella e soleggiata sul Centro Italia. Fenomeni nuvolosi limitati alla Sardegna sud- orientale (fenomeni di scarsa entità) e alle Marche settentrionali. Sole su tutte le regioni nel pomeriggio. Cielo sereno su tutte le regioni anche nelle ore serali e notturne, con qualche velo di nuvolosità sulla Sardegna sud-orientale nelle ore più tarde.

Previsioni meteo per il 12 settembre 2019: Sud e Sicilia

Torna il sereno sul meridione d’Italia, dopo il violento maltempo che ha colpito alcune zone del Sud Italia. Sole su tutte le regioni con punte di nuvolosità più intensa sulla Sicilia occidentale, sulla Calabria meridionale, su Puglia e Basilicata. Situazione pressocchè simile nel pomeriggio, con cieli sereni e tempo soleggiato che la farà da padrone. Tempo sereno anche nelle ore serali e notturne, con nuvolosità più intensa sulla Basilicata.

Nella giornata di ieri, 10 settembre, la perturbazione atlantica che ha portato piogge e maltempo in Sicilia ha causato un moto nel palermitano (fonte: ilmeteo.net). Si tratta del 38enne Francesco Battaglia, di professione netturbino, che è deceduto a Polizzi Generosa (Palermo) dopo essere stato colpito da un fulmine. L’uomo, quando è sopraggiunta la morte, stava lavorando e si trovava sul cassone del mezzo impiegato per la raccolta dei rifiuti. I Carabinieri stanno indagando su questo decesso. “Secondo le prime testimonianze sembra che l’operaio sia stato colpito da un fulmine. Il mezzo è stato sequestrato e il corpo dell’operaio sta per essere portato nell’obitorio del cimitero”, ha detto il comandante dei Vigili urbani Gioacchino Lavanco dopo la tragedia. Polizzi Generosa è stata colpita da una bomba d’acqua, e violenti temporali si sono abbattuti sulla zona tirrenica nell’isola e nel catanese. Stessa sorte toccata alla Calabria ionica meridionale.

Previsioni meteo per il 12 settembre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime saliranno su: Valle D’Aosta, Liguria, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Le temperature massime saliranno dappertutto e resteranno stabili soltanto sulle regioni centrali. I venti soffieranno debolmente o con intensità moderata al Nord , e ruoteranno da est su Lombardia e Piemonte meridionali e su Emilia-Romagna. Allo steso modo (debolmente o moderatamente) soffieranno sul resto della penisola, arrivando da Nord. Rinforzi sulla Puglia. Il Mar Ligure e l’Adriatico settentrionale saranno poco mossi. Lo Ionio, il Mare e il Canele di Sardegna saranno da mossi a molto mossi.

