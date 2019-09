Misteriosi aerei neri sorvolano lo stadio, per il web non ci sono dubbi: “Sono Ufo”

Avvistati due misteriosi velivoli sopra uno stadio della Carolina del Nord durante una partita. Sul web non hanno dubbi che si tratti di Ufo.

Qualche giorno fa, durante una partita di football americano disputato nella Carolina del Nord, un padre ed un figlio si sono accorti di due strani velivoli che sorvolavano gli spalti. Secondo quanto raccontato dai due testimoni involontari di questo strano fenomeno, hanno cominciato a vedere i due “aerei” solo dopo aver indossato gli occhiali da sole per proteggersi dalla luce dei riflettori dello stadio.

Stupiti da quanto stavano vedendo i due hanno deciso di filmare il volo senza meta dei due presunti velivoli. Nel video, messo in rete sul canale cospirazionista ‘MrMBB333′ (non nuovo a simili video), si sente un bambino alle spalle del duo dire “Ma che diamine sarebbe quella cosa lì?”, anche un altro spettatore, vicino a padre e figlio ,sembra essere testimone della strana apparizione sopra lo stadio. Dalle immagini si intravedono due oggetti volanti nascosti nell’oscurità: uno staziona sopra una delle tribune, mentre il secondo si muove in verticale fino a scomparire.

Si tratta di Ufo?

Se il titolare del canale si limita a chiedere cosa sia “Quella cosa” che gravita sopra gli spalti, molti delle 50.000 persone che hanno visto il video nelle prime 24 ore di esistenza in rete si lanciano in congetture. Uno di questi, smentisce l’ipotesi più razionale offerta fino a quel momento (che fossero dei droni) e scrive: “Non esistono droni di quelle dimensioni, quando tu compari la sua larghezza a quella dello stadio e vedi quanto sono piccole le persone a confronto”, un altro aggiunge: “Stiamo guardando una aereo senza luci, spaventoso”.

Una spiegazione per le dimensioni dello strano oggetto in realtà potrebbe esserci. Nelle immagini è visibile solamente quando l’autore del video effettua uno zoom, il che lo ingrandisce nello schermo. A confronto le persone sembrano piccole poiché prima erano state filmate senza ingrandire la visuale. Se si considera questo particolare, l’ipotesi del drone non risulta così peregrina. Inoltre la qualità dell’immagine è così scadente che è difficile poter asserire che l’ombra che si vede nell’immagine, in realtà, non è che un effetto ottico.