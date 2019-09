Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 settembre 2019: il Cancro aspetta l’addio di Saturno opposto, la Bilancia ha ancora difficoltà sul lavoro

Mercoledì 11 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La giornata di mercoledì per l’Ariete resta una giornata importante. Poi i nuovi progetti di settembre sono appoggiati dalle stelle. Quest’anno avremo certamente qualcosa in più. Chi lavora in proprio può guadagnare meglio rispetto allo scorso anno. chi lavora come dipendente pu fare una richiesta. alcuni progetti sono da rielaborare. Spero che ci siano anche buoni progetti d’amore. ora si legge una seconda parte di settembre un po’ conflittuale in amore, ma questo non vuol dire che le cose non funzionino. Più probabile che tu abbia talmente tante cose da fare da destinare meno tempo ai sentimenti. Qualcuno potrebbe arrabbiarsi per questo;

Toro. Il Toro ha voglia di novità e se non ha voglia di novità è il destino che le impone. Penso anche a chi deve cambiare casa o lavoro pur non volendo. Altri invece sono consapevoli che si riparte, che bisogna fare delle scelte. Quell’Urano che nel tuo segno è presente da marzo sta già provvedendo a farti cambiare atteggiamento e forse anche tipo di visione della vita. chi è molto giovane sta pensando di mettersi in tante situazioni nuove;

Gemelli. Per i Gemelli c’è agitazione per questioni di lavoro, pratiche burocratiche. Anche, per esempio,, chi ha un’attività che funziona dovrà farsi aiutare e quindi spenderà qualche soldo in più in termini di aiuto da parte di una persona, di una soluzione se è un capo, oppure avrà bisogno di nuovi strumenti, un nuovo computer, aggiornare l’ufficio. Questo resta un momento in cui dal punto di vista sentimentale le coppie in crisi possono ancora avere dei problemi: bisogna cercare di risolverli al più presto;

Cancro. Il Cancro è molto favorito per sta giocando una sfida al cardiopalma, come quando tu giochi tanto e poi all’improvviso ti trovi di fronte una barriera. Metti in gioco le tue qualità e poi, quando sembra che tutto vada bene, c’è di nuovo da ripartire da zero. Ecco, questo sta capitando al Cancro che non vive momenti di blocco totale ma deve costantemente affrontare delle avversità. Il solito Saturno opposto che però, ve lo dico in anticipo, dal prossimo anno finalmente sloggia. Giovedì e venerdì sono giornate migliori. Cerca di risparmiare qualcosa in termini di energia. L’amore torna efficace, le tue parole lo sono di più;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha delle giornate un po’ sottotono, da prendere con le pinze. Probabilmente non sarà così in amore. anzi, forse in questo periodo il Leone ha bisogno di una persona che sia disponibile. Ci vorrà un po’ di attenzione nelle vicende di carattere economico, questo sì. Se c’è un confronto da fare, una sfida da affrontare, non tirarti indietro;

Vergine. Per la Vergine questo è un periodo forte, che permetterà di portare avanti grandi progetti. La seconda parte della settimana potrebbe avere qualche piccola complicazione in più, quindi non ci sono eventi negativi ma devi organizzare qualcosa di molto importante. Il 2020 è un anno di forza. Ho proprio in questi giorni finito di scrivere il libro che poi sarà pubblicato tra poco pi di un mese e posso dirvelo: alcuni segni spiccano, volano. La Vergine è uno di questi;

Bilancia. La Bilancia martedì e mercoledì può dare di più. Sono giornate efficaci e intraprendenti. Molte emozioni possono nascere e rinascere anche in vista di ottobre. Tra qualche settimana Venere nel segno parteggia per te, ti rende vivace nei sentimenti e può favorirti nelle amicizie. Qual è il vero peso da sopportare, che sta tutto sulle tue spalle? La situazione lavorativa, perché o hai troppi carichi oppure ci sono delle persone che ti hanno affidato un incarico molto pesante. Altri pensano di essere stati messi da parte. In un caso e nell’altro, c’è un po’ di agitazione da tenere sotto controllo;

Scorpione. Lo Scorpione potrà vivere qualche momento di agitazione e persino di ribellione. Andiamo incontro a un anno, il 2020- sono fresco di previsioni appena scritte, quindi ve lo posso dire- che porterà dei tagli. E tra l’altro molti Scorpione, se ne sono resi conto da agosto, hanno bisogno di recuperare un po’ di confidenza con il proprio fisico, devono cercare di stare meglio, agitarsi un po’ meno, dimenticare qualche sopruso, anche perché se ci sono delle cose che non vanno tu non sorvoli. Le tieni dentro e questo fa male. In famiglia e a livello fisico ci vuole un po’ di prudenza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario che ha vissuto in questi giorni, nelle ultimi due settimane, un blocco, già in questo periodo si parla di progetti, di nuovi programmi. La fine dell’anno e la fine del mese di settembre portano successo. Gli amori nati ad agosto possono adesso perdere un pochino di intensità e questo perché il Sagittario ha altri grilli per la testa. Poi non ci dimentichiamo che- fatta eccezione per i Sagittario sposati, convinti di un amore- di solito i nati sotto questo segno zodiacale sono molto passionali all’inizio, quindi perdono tempo con una persona si danno al massimo all’inizio di una relazione, e poi però se non c’è mordente perdono colpi andando avanti;

Capricorno. Molti ricorderanno il periodo pi difficile, quello tra primavera ed estate. Poi addirittura gli ultimi due anni per qualcuno sono stati di grande crisi, per chi si è messo in proprio, chi ha iniziato un progetto nelle ultime settimane avrà molto perché il 2020 è un anno di grande forza. A me sembra che il Capricorno anche sulla base di qualche esperienza non proprio eccezionale vissuta di recente, possa costruire un grande futuro. Pensa a quello che devi fare alla ine dell’anno. La ruta gira, questa volta a tuo favore, anche se lentamente perché le migliori condizioni devono ancora arrivare;

Acquario. L’Acquario deve curare un po’ di più il suo fisico perché si rende conto di avere dei limiti. Se ne è reso conto soprattutto nella prima parte di agosto. Lo dico anche per fare delle verifiche: il mio motto è “non credete ma verificate”, quindi chi è stato male deve dare più spazio al relax. Dal momento che in questi giorni l’amore può tornare protagonista, direi di dare spazio ai sentimenti. Una persona della Vergine o del Capricorno può aiutarti a completare un lavoro. L’amore può tornare protagonista entro ottobre;

Pesci. Anche un amico che sembrava dalla tua parte potrebbe averti tradito. L’ho scritto nel libro del 2019, lo riconfermo adesso: pare che questo sia un periodo di revisione, forse anche di lieve malinconia, ma a differenza del passato si recupera in fretta. Quindi se tu hai avuto dei momenti no avrai presto delle riconferme. Posso già dire che i primi giorni di ottobre sono importantissimi, che la seconda metà di settembre ti rimette in carreggiata. L’unica cosa che non bisogna fare adesso- anche perché sei molto nervoso e forse anche ansioso di prenderti qualche soddisfazione- è passare dalla parte del torto dicendo qualcosa di sbagliato. Si è registrato una sorta di distacco in amore voluto dalle singole persone componenti la coppia o magari da cause esterne. Bisogna cercare di ricucire uno strappo e nella seconda parte di settembre sarà più facile;

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento