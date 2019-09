Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: il gossip – VIDEO

Simona Ventura e Giovanni Terzi dopo quasi un anno d’amore hanno deciso di convolare a nozze, ecco cosa si legge sul settimanale Chi

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Simona Ventura, la nota ed amata conduttrice presto convolerà a nozze con il compagno Giovanni Terzi.

A rivelare lo scoop ci ha pensato il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi mercoledì 11 settembre. Sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini in merito alle nozze della Ventura si legge: “Torno in tv, poi sposo Giovanni.”

I due stanno insieme da quasi un anno, ad oggi la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Quando diventeranno marito e moglie? La data del matrimonio non è stata ancora svelata, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte