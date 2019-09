Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 11 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 11 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 11 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Gli ultimi saranno ultimi”: Luciana Colacci è una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano. E’ proprio al coronamento del loro sogno d’amore, quando la pancia di Luciana comincia a crescere, che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare giustizia e diritti di fronte alla persona sbagliata, proprio un ultimo come lei, Antonio Zanzotto. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, un episodio di “Rocco Schiavone”, seguito dal programma musicale “Un palco per due-Concerti al buio”.

Su Rai 3 va in onda il film “Destini incrociati”: William è un investigatore della sezione Affari Interni della polizia di Washington, rimane vedovo dopo che la moglie resta uccisa in un disastro aereo. William scopre che la moglie era sull’aereo con l’amante, marito di una politica candidata al congresso. I due si incontrano si conoscono e si innamorano. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”, seguito dal film “United 93”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “La verità sul caso Harry Quebert”. Subito dopo, il film “Hereafter”.

Su Italia 1 va in onda il film “Baywatch”: Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga. A seguire, il film “Cattivi vicini”.

Su La7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo la seconda puntata di “Matrimonio a prima vista”.

