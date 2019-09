Bambino ucciso dall’obesità nel Regno Unito, la madre non avrebbe fatto nulla per aiutarlo

Fa discutere in Gran Bretagna la storia di un bambino 13enne, morto per aver raggiunto un peso eccessivo, e per il comportamento della madre che pare non abbia fatto nulla per cercare di aiutarlo

Un bambino di 13 anni, le cui generalità non sono astate rese note, è morto per i devastanti effetti che l’obesità ha sortito sul suo giovane corpo. È accaduto nel Regno Unito, e più precisamente a Manchester, dove sulla morte dell’adolescente è stata aperta un’inchiesta che vede protagonista– e non nel senso positivo del termine- la mamma del ragazzino. La donna, infatti, avrebbe incentivato il figlio nel seguire un regime alimentare scorretto e non avrebbe fatto nulla per aiutarlo a perdere peso: queste le sue gravissime responsabilità. Questa vicenda, che risale a 4 anni fa, è stata riportata da Metro.co.UK proprio a causa di ciò che si è scoperto.

Bambino ucciso dall’obesità nel Regno Unito, fino a 2mila calorie in corpo soltanto al mattino

Una storia triste e dalla gravità da non trascurare quella che ci racconta Metro.co.Uk e che arriva da Manchester. Un bambino di 13 anni è deceduto a causa dell’obesità a cui l’ha condotto la scarsa cura alimentare incentivata dalla sua stessa madre. Pare che le indagini scaturite da questa morte abbiano fatto emergere dei retroscena inquietanti: la mamma del ragazzino non solo non si è attivata per far perdere peso al figlio, ma ha anche continuato a fargli ingurgitare quantità esorbitanti di cibo pur sapendo che l’obesità è una patologia a tutti gli effetti e che può portare a conseguenze gravissime. Come infatti è successo. Pare che la donna abbia nutrito il piccolo con dei cibi che arrivavano a raggiungere le 2mila calorie e tutto questo solo nelle ore che separano la colazione dal pranzo. Le condizioni di salute del 13enne si sono aggravate nel 2015 e nel febbraio di quell’anno è stato ricoverato in ospedale. I medici gli hanno riscontrato l’obesità patologica, una cardiomiopatia dilatativa e un trombo.

Bambino ucciso dall’obesità nel Regno Unito, aperta un’indagine sulla sua morte

Subito dopo il ricovero, il 13enne è tornato a casa, ma poche settimane dopo le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario un nuovo ricovero, in terapia intensiva. I medici non hanno potuto operarlo al cuore: l’obesità era troppo avanzata e il fisico del ragazzino era troppo deteriorato da quella condizione. Ad aprile dello stesso anno è sopraggiunta la morte. È stata avviata un’ indagine penale su questi fatti ma pare non siano state prese altre misure. Le indagini hanno fatto emergere l’approccio sbagliato che i professionisti, a vari livelli, hanno avuto con la famiglia e con il ragazzo: le varie istituzioni coinvolte hanno lavorato in modo isolato e non sempre hanno condiviso le informazioni a loro disposizione. Fatto sta che il 13enne già a tre anni pesava il doppio rispetto a quanto dovrebbe pesare un bimbo di quell’età e che intervenendo tempestivamente la situazione si sarebbe potuta raddrizzare.

Maria Mento