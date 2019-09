Chicco Nalli, sfogo social dopo la rottura con Ambra: le parole dell’ex gieffino – VIDEO

Ambra Lombardo e Chicco Nalli si sono lasciati, l’ex gieffino nella notte si è sfogato sul suo profilo Instagarm

Ambra Lombardo e Chicco Nalli non stanno più insieme, a svelare la novità è stato il settimanale Nuovo, in edicola da oggi 12 settembre.

L’ex gieffina nell’intervista rilasciata alla nota rivista ha svelato che Nalli non le dimostra abbastanza amore ed è per questo che ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore nata nell’ultima edizione del Grande Fratello Nip.

Dopo le parole della Lombardo tantissime saranno state le domande per lei e Chicco in merito alla loro rottura. Durante la notte l’hair stylist ai suoi tantissimi fan ha chiaramente detto di non voler parlare al momento della rottura con Ambra.

Questo il suo messaggio postato su Instagram: “Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato. Non ho voglia di parlare, ho voglia di tirare le somme di tante cose”.

Nalli ha concluso dicendo: “Ah, dimenticavo… sono serenissimo. Daje!”.

Sara Fonte