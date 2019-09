Tragico incidente in un’azienda agricola, morte 4 persone

Drammatico incidente in un’azienda agricola di Arena Po, nel Pavese: 4 persone sono morte annegate in una vasca di liquami.

Confermata la morte dei quattro persone, due dipendenti e i due proprietari che lavoravano nell’azienda agricola di Arena Po (Pavia), date per disperse nelle scorse ore. Dopo la loro scomparsa e la richiesta di soccorso, era emersa la notizia del ritrovamento di due uomini all’interno della vasca di liquami in cui stavano lavorando. In un primo momento, quindi, c’è stata la speranza che i due dipendenti dispersi fossero ancora in vita.

Poco dopo, però, quando la vasca di liquami è stata parzialmente svuotata, si è scoperta la tragica verità: gli operai scomparsi si trovavano sul fondo, anch’essi annegati mentre svolgevano il proprio lavoro. Al momento i Vigili del Fuoco si stanno occupando di svuotare totalmente la vasca dei liquami (utilizzata per fertilizzare i campi) per agevolare il compito di recupero dei corpi.

Operai morti nell’azienda agricola, s’indaga sull’accaduto

Sul luogo del tragico incidente sono giunti anche i Carabinieri che adesso stanno esaminando la scena e interrogando i presenti per capire cosa sia successo. La dinamica dell’accaduto, infatti, non è chiara e bisognerà investigare per capire come tutte e quattro le vittime siano affogate.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ le vittime sono i due titolari dell’azienda e due dei loro dipendenti, tutti quanti di origine indiana. L’azienda in questione, il cui nome non è stato rivelato, è una delle più importanti aziende di allevamento del pavese nonostante sia a conduzione familiare.

