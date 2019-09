J-Ax furioso, fan muore sul luogo di lavoro: lo sfogo social del rapper – VIDEO

J-Ax si mostra furioso sul suo profilo Instagram, parla della morte di un suo fan sul luogo di lavoro

Poche ore fa J-Ax si è lasciato andare ad un lungo sfogo social sul suo profilo Instagram. Il motivo? Un suo grandissimo e affezionato fan ha perso la vita sul luogo di lavoro.

La notizia non è stata molto discussa, come se non fosse grave. Nel video postato su Instagram il noto rapper ha detto: “Se dico qualcosa lo faccio come uomo e cittadino. Ed è perché sono un libero cittadino che vi voglio adesso parlare della cosa che mi fa incazzare più di tutte: ovvero le morti sul lavoro.”

Il cantante ha aggiunto: “Qualche giorno fa un uomo di soli 39 anni, Davide, un marito per Licia e un padre per Lorenzo è morto mentre cercava di arrivare alla fine del mese. Era un mio fan e un operaio e la sua morte non ha suscitato nessuno scandalo. Stava lavorando ad un macchinario quando è finito tra i rulli rimanendo schiacciato.”

J-Ax ha concluso dicendo: “Può finire così la vita di qualcuno che aveva solo 39 anni? Parliamo di questo, invece delle stronzate che occupano ogni giorno i dibattiti pubblici.”

Sara Fonte