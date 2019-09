Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 settembre 2019: i Pesci riprenderanno le redini in amore, il Leone si prepara a scelte importanti per il futuro

Giovedì 12 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. A te piace metterti alla prova e adesso avrai l’occasione per farlo. Devo dire che la seconda parte di settembre, proprio tecnicamente parlando visto che vedrà alcune opposizioni planetarie, potrebbe lì per lì scoraggiarti, oppure pensi di fare una cosa troppo importante, oppure hai qualche ansia da prestazione nel senso che vorresti fare molto (farai anche di più l’anno prossimo) ma in questo periodo sei un po’ stanco. Attenzione a non caricare tutta questa tensione in amore, anche perché tu non pensi ad altro in questo periodo che a risolvere alcune questioni di tipo pratico. Consiglio agli Ariete però di andare avanti, anche se ci sono delle titubanze, perché quello che appare poco chiaro ora sarà molto chiaro e vincente all’anno prossimo;

Toro. Il Toro deve sfruttare questo periodo, non mi stancherò mai di ripeterlo e la mia sarà una cantilena attiva anche nel 2020, quindi preparati. Molti mi diranno: “Ma sto cambiando vita anche non volendo”. Per esempio, le persone che devono cambiare casa anche se rimarrebbero volentieri in quella casa sono un po’ sotto l’egida di un Urano nel segno che porta cambiamenti anche se non sono desiderati. È chiaro che se per tu hai voglia di fare, metterti in gioco, allora questo è il periodo giusto per mutare la tua esistenza in positivo perché a volte noi buttiamo tutto per aria con rabbia e poi rimpiangiamo quello che abbiamo fatto. Invece il Toro adesso no: anche se c’è un problema, lo risolve e poi sta meglio. Devi essere lusingato da un certo tipo di osservazioni perché sei molto interessante in questi giorni;

Gemelli. Alcune giornate sono più pesanti, altre ti portano al passato. Con Giove in opposizione- che però attenzione è agli sgoccioli perché alla fine dell’anno ci saranno delle risorse in più- può capitare di tutto. Da chi spende più soldi per proteggere il lavoro, per andare meglio, quindi quello che ha guadagnato (pochino) lo deve rimborsare, a chi invece non ha guadagnato e deve tappare qualche falla, pare proprio che la questione solidi-lavoro sia un po’ bloccata o abbia bisogno di qualche cura. Settembre e ottobre sono mesi di interesse per i sentimenti. Addirittura questa seconda parte di settembre potrebbe improvvisamente portare un’emozione;

Cancro. Il Cancro in queste giornate è un po’ infastidito da tutto quello che vive. Quante volte ho detto che stai sollevando pesi. Ti sei fatto bei muscoli per, eh. Tu ami stare in coppia ma nelle prossimi 10-15 giornate pare che questa coppia non funzioni, oppure hai talmente tanto la testa altrove che non ci sarà tempo per ragionare. Chi non sta in coppia per ora resta in attesa. Posso dirvi che ottobre sarà un mese importante. Venere tornerà favorevole e quello che non si ottiene ora si potrà avere a breve.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Direi che stai meglio. Superata la Luna in opposizione e poi la giornata di domenica, lo dico già da ora, si predispone già da ora come una giornata interessante. Tu hai bisogno di vivere emozioni. Lo dico in particolare agli uomini che fanno intender a tutti di essere forti, di non essere troppo coinvolti dai sentimenti, e invece non è così perché il Leone è simboleggiato anche dal cuore. Tu hai un grande cuore, sei molto positivo, molto generoso nei confronti delle persone che ami. Forse a volte i sei pentito di esserlo stato con chi non meritava tante attenzioni. È tempo di fare scelte importanti per il futuro;

Vergine. In questi tre giorni, nonostante il periodo sia buono, potresti risentire di forte stress. Allora, o stai preparando talmente tanti progetti che hai la testa tra le nuvole, il cervello bolle, oppure in questo periodo ci sono delle piccole tensioni che bisogna cercare di superare. Hai paura di stare male dopo e allora a volte blocchi gli amori, le evoluzioni di un sentimento prima. Ecco, questo è sbagliato. Voglio dirlo alle persone che sono da troppo tempo sole perché questo cielo e soprattutto quello del 2020 promette molto bene. Quindi recupero e poi, per chi ha un’attività che va avanti da tempo, premi in arrivo;

Bilancia. La Bilancia ha una buona luce che dà spazio a buoni progetti ma, un po’ come il segno del Cancro, adesso è un po’ affaticata. Deve pensare a tutto quello che c’è da fare, a tutto quello che c’è da equilibrare, calmierare. Sono tre giorni interessanti per eventuali piccoli guadagni. In questo periodo l’unica cosa che bisogna fare è recuperare in energia fisica. In amore va meglio che nel lavoro, dove magari a fronte di tanti impegni c’ sempre da discutere. Nuovi incontri favorevoli;

Scorpione. Giovedì e venerdì sono giornate più facili per te che proprio in queste 48 ore hai voglia di dire tutto quello che pensi. Se c’è stato un peso da sopportare, hai avuto dei problemi, piano piano puoi recuperare e poi fino a sabato parlare d’amore sarà più facile. Io credo che lo Scorpione debba superare qualche piccolo disagio di tipo economico, personale. Io faccio sempre riferimento ad agosto perché quello penso sia stato il momento di massima agitazione. Si può tornare a più miti consigli. Al Toro prima ho detto “Cambia che ti passa”: ecco, allo Scorpione dico “Cambia solo se necessario cambiare” perché l’effetto di Urano è contrario al tuo segno, quindi potrebbe farti commettere degli errori;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questi giorni sente di avere le mani legate, anzi pi che altro nelle prime due settimane di settembre ha pensato che certe collaborazioni non fossero giuste, che qualcuno fosse contro, ma proprio perché nell’ambiente circostante ci sono delle problematiche a superare adesso sei più coraggioso. L’ultima parte di settembre funziona. Ottobre e novembre mesi importanti anche per tornare in sella. Se devi fare una proposta muoviti finché Giove è nel segno;

Capricorno. Ora puoi fare quello che desideri ma soprattutto osservare meglio le situazioni che improvvisamente sono tornate gestibili. Pensa come stavi in primavera e anche agli inizi dell’estate. Ora sembri anche più forte, o quantomeno hai fatto mente locali su quelli che sono stati le privazioni, i distacchi, i problemi e vai avanti meglio. Te ne sei fatto una ragione. Certo che con la persona giusta, con il socio giusto, con l’idea giusta adesso e soprattutto l’anno prossimo puoi crescere. Chissà quanti hanno sperato, pensato e magari anche realizzato un sogno, cioè quello di mettere in piedi un’attività in proprio. C’è più coraggio e audacia;

Acquario. L’Acquario ha più consapevolezza delle sue energie che tornano, perché un po’ come lo Scorpione ha vissuto un agosto pesante a livello fisico. Tu cerchi una persona speciale. In amore l’Acquario spesso non trova perché cerca l’utopia, cerca colui/colei che non esiste: una persona che sia amica, fedele, ma soprattutto che non abbia come unico riferimento per la vita di coppia la sessualità. Tornano buone emozioni con Venere favorevole. Progetti importanti con chi ti vuole bene;

Pesci. Oggi la Luna è nel segno dei Pesci e queste giornate di metà mese sono davvero interessanti per cercare di recuperare terreno. Sei stato un po’ giù da agosto forse ti sei sentito tradito. Ricorda che tutti quelli che hanno cercato di metterti in un angolo saranno sconfitti entro la fine dell’anno, entro gli inizi dell’anno, o comunque ci sarà un chiarimento e quindi senza pensare a vinti e vincitori si potrà trovare un accordo. Certo è che sei in una condizione un po’ conflittuale da cui devi uscire. I prossimi tre giorni sono più fruttuosi in amore, e quindi se c’è stato un distacco a livello sentimentale, se hai notato che il partner ti pensa meno o magari tu hai voluto sviare il partner concedendoti qualche trasgressione, anche solo a livello di pensiero, diciamo che nella seconda parte di settembre torni a più miti consigli. Il meglio arriverà a ottobre, quando anche Venere tornerà di nuovo attiva. Chi è in cerca di una nuova storia può sperare bene dalla seconda parte di questo mese, quindi ci siamo quasi

Maria Mento