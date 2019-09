Precipita dal balcone di un hotel, un ragazzino di 14 anni lotta tra la vita e la morte

Tragedia sul lungomare di Cervia (Ravenna). Un adolescente di 14 anni è precipitato dal balcone di un hotel. Le sue condizioni di salute sono molto gravi

In un hotel sito sul lungomare di Cervia, nota località del ravennate, ieri si è verificata una tragedia. Intorno alle ore 13:40 un ragazzino di 14 anni è precipitato da uno dei balconi dell’albergo, impattando rovinosamente con il suolo. Il giovane, per fortuna, non è morto: dopo essere stato tempestivamente soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Adesso sta lottando per vivere.

Un ragazzo di 14enne che si trovava in vacanza a Cervia, o almeno così ha riporta l’Agenzia Ansa, ieri è precipitato dal balcone della camera dell’albergo in cui alloggiava. L’adolescente è ricoverato presso l’Ospedale Bufalini di Cesena: per lui c’è la prognosi riservata. Si indaga su quanto avvenuto per tentare di comprendere come si siano svolti con esattezza i fatti. Non è chiaro, agli inquirenti, se si sia trattato di un incidente o se il 14enne si sia lanciato nel vuoto volontariamente.

