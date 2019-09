Stasera in TV | Cosa c’è in tv giovedì 12 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 12 settembre 2019.

Cosa c’è in tv oggi? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 12 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della nuova stagione di “Un passo dal cielo”: proprio quando Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la morte della moglie Livia, un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro a tutto ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva. Nel frattempo, Eva e Vincenzo stanno per avere il loro primo figlio e sono vittime delle paure che colpiscono tutti i nuovi genitori. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Power Rangers”: in seguito a un’esplosione in una misteriosa caverna, cinque compagni di scuola acquisiscono poteri eccezionali che useranno per salvare la Terra da una minaccia extraterrestre. In seconda serata, torna “Stracult live show”.

su Rai 3 va in onda il film “Fuori controllo”: papà detective della polizia di Boston indaga sulla morte della figlia, uccisa misteriosamente mentre trasportata in ospedale perché affetta da strani sintomi. Le sue indagini sembrano condurlo alla società dove la figlia lavorava, una società attiva nel campo della sperimentazione nucleare appoggiata da un losco senatore con cui sua figlia era in contatto. Presto anche lui comincerà ad avere gli strani sintomi della figlia e scoprirà che il cibo nel suo frigo è contaminato da radiazioni. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “La bomba”.

Su Canale 5 va in onda il film “Cinquanta sfumature di rosso”: il matrimonio tra Mr e Mrs Grey procede per il meglio, ma vecchie ombre tornano dal passato. A seguire, il film “La teta y la luna”.

Su Italia 1 va in onda il film “Fast and Furious 7”: a distanza di un anno dal ritorno negli Stati Uniti, la squadra di Dominic “Dom” Toretto e Brian O’Conner è passata a una vita ligia alle regole e la casa ha un che di surreale. Dom cerca disperatamente di riavvicinarsi a Letty, mentre Brian lotta per ambientarsi alla vita di periferia con Mia e il loro figlio; Tej e Roman, invece, celebrano la loro libertà, inseguendo il loro sogno di playboy. La tranquillità del gruppo, però, sta per essere disturbata da Deckard Shaw, un sanguinario killer delle forze speciali inglesi, che sta dando loro la caccia per vendicare suo fratello Owen, morto durante l’ultima missione della squadra. L’unica speranza per Dom e gli altri di interrompere la scia di morte e violenza innescata da Deckard, sarà quella di mettersi nuovamente al volante e assicurarsi un dispositivo di tracciamento ingegnoso, per conto del governo statunitense. In cambio, lo useranno per localizzare il fantasma di Shaw prima che torni ad uccidere di nuovo. In seconda serata, il film “Le belve”.

Su La 7 va in onda il film “The Women”: la vita di un gruppo di donne dell’alta società, impegnate a trascorrere le loro giornate nei centri estetici e in battute di shopping selvaggi, viene attraversata da una serie di sconvolgimenti quando una di loro, la dolce Mary Haines scopre il tradimento del marito con la più giovane e avvenente Crystal Allen. Subito dopo, il film “8 donne e un mistero”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Notte brava a Las Vegas”: dopo una notte di baldoria e tanto alcool, lui e lei si ritrovano il mattino seguente sposati. Cercano di divorziare, ma scoprono di aver vinto un sacco di soldi al Casinoò e quindi, visto che sono sposati, devono dividersi la torta. Inevitabilmente nasce del tenero tra i due.

Maria Rita Gagliardi