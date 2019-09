Suor Cristina dopo la pronuncia dei voti perpetui: “Il successo ha rafforzato la mia fede”

Attraverso le pagine del settimanale “Oggi”, Suor Cristina racconta le emozioni vissute alla pronuncia dei suoi voti perpetui.

Suor Cristina ha detto “si per sempre” a Dio. Reduce dall’esperienza a “Ballando con le stelle”, la suora, divenuta popolare in seguito alla sua partecipazione a “The Voice of Italy” in squadra con J-Ax, lo scorso 8 settembre ha professato i voti perpetui nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Attraverso le pagine del settimanale “Oggi”, la suora ripercorre le emozioni vissute in un momento così importante:

“Il cuore mi batteva fortissimo. Il momento più forte è stato quando mi sono prostrata a terra in segno di consegna totale a Cristo”.

Suor Cristina: “Il successo non mi ha mai allontanato dal mio cammino”

Nonostante sia divenuta un volto noto del piccolo schermo, Suor Cristina è rimasta ferma e coerente nel suo cammino di fede:

“Il successo non mi ha allontanato dal mio cammino. Anzi, credo che abbia contribuito molto alla mia crescita spirituale e personale”.

Sul fronte musicale, la carriera di Suor Cristina non conosce battute di arresto. Sono stati, infatti, annunciato un tour in Italia, un tour all’estero e l’uscita imminente di un nuovo disco.

Maria Rita Gagliardi