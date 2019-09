Chi è Davide De Marinis, concorrente a “Tale e Quale Show 2019”: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Davide De Marinis, concorrente a “Tale e Quale show 2019”.

Davide De Marinis sarà tra i concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show” che aprirà ufficialmente i battenti questa sera su Raiuno. Ecco qualche cenno biografico sul cantante..

Davide De Marinis è nato a Milano, il 21 febbraio 1971. Il suo più grande successo rimane il tormentone estivo, dell’estate 1999, “Troppo bella”, scritto insieme al suo produttore Davide Bosio. L’anno seguente, partecipa al “Festival di Sanremo” con “Chiedi quello che vuoi”, brano prodotto da Bosio, con cui si classifica al quinto posto nella sezione “Nuove Proposte”, e successivamente al “Festivalbar”, con la canzone “Gino!”.

Nell’estate 2001, esce il secondo album dal titolo “Passo dopo passo”, seguito da un lungo tour estivo, nel quale propone, fra l’altro, il singolo “La pancia”, che lo fa partecipare per la terza volta al “Festivalbar”.

Nel 2006, pubblica il suo terzo album in studio “Come da 2 Lunedì”, su etichetta F.M.A. Edizioni Musicali E Discografiche S.r.l. Arriva cinque anni dopo il precedente lavoro, “Passo dopo passo” e porta il musicista milanese verso una dimensione più cantautorale, da sempre coltivata insieme alla passione per l’arte.

Età, biografia e curiosità su Davide De Marinis

Nel 2008, è autore della canzone sanremese di Toto Cutugno, “Un falco chiuso in gabbia”. Nel 2009, esce il singolo “Cosa cambia”, prodotto da Bosio e Alex Farolfi. Nel 2011, è la volta di “Morandi Morandi”, nel cui videoclip, diretto da Fabio Bastianello, sono protagonisti personaggi delle trasmissioni “Chiambretti Night” e “Uomini e donne”, oltre a Roberto Ferrari, speaker dell’emittente radiofonica Radio Deejay. Al fianco di Davide, nel video, il suo attuale produttore Nicola Panza, in arte Dj Panico. Con un’intrusione in sala stampa a Sanremo, ha potuto improvvisare un duetto del brano con Gianni Morandi. Nel maggio dello stesso anno, esce il singolo “Pacifica invasione”. Nel dicembre 2012, esce il singolo “Buo buo buon Natale”. Ad inizio dicembre 2014 pubblica “Qualcosa di più”. Tra il 2017 ed il 2018, pubblica altri brani.

Nel 2019, partecipa come concorrente al programma televisivo “Ora o mai più”, in onda su Rai 1, con il maestro Fausto Leali e si classifica al 5º posto. Durante l’ultima puntata, presenta il suo nuovo singolo “Naturale”, pubblicato il 3 marzo 2019, dall’etichetta Keep Hold Srl – StarPoint International Srl. Fa parte della Nazionale cantanti di calcio.

Maria Rita Gagliardi