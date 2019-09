Emanuela Folliero dice no al Grande Fratello Vip e passa alla Rai: il motivo dell’addio a Mediaset – VIDEO

Emanuela Folliero dopo aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip ha lasciato la Mediaset per passare alla Rai

Emanuela Folliero non solo ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip, ma ha anche detto addio alla Mediaset per passare alla Rai. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa al settimanale Oggi.

La conduttrice ha svelato: “Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano.”

La Folliero ha aggiunto: “Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero”.

A Detto Fatto la conduttrice condurrà una striscia quotidiana dedicata ai sentimenti. Quando Carlo Freccero gliel’ha proposto ha subito accettato. In merito a ciò ha detto: “Gli ho chiesto: ‘Carlo, quanto tempo ho per decidere?’. ’10 secondi’, mi ha detto. ‘Accetto’, l’ho fulminato.“

Sara Fonte