Meteo 14 settembre 2019 | Previsioni: sole misto a nuvole su tutta la penisola. Un po’ meglio il Sud

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

14 settembre 2019: sole misto a nuvole. Questa la tendenza, per la giornata di domani, che si registrerà un po’ su tutta Italia. Un po’ meno ingombri, soprattutto al mattino, i cieli del meridione, e in particolare di Sicilia e Calabria. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 14 settembre 2019: Nord

Sole misto a nuvole, per la mattinata di domani, sul Nord Italia. Le regioni meno interessate dal fenomeno saranno l’Emilia-Romagna e la Liguria. Sgomberi da nuvole anche i cieli del Veneto orientale. Nel pomeriggio situazione pressocché uguale, con un peggioramento della nuvolosità sull’Emilia-Romagna. Situazione di nuvolosità non pesante, su tutte le regioni, anche in serata e in notturna.

Previsioni meteo per il 14 settembre 2019: Centro e Sardegna

La mattinata parte bene sulle regioni del centro Italia, con qualche fenomeno nuvoloso un po’ più importante su Lazio, Marche e Sardegna nord-occidentale. Pomeriggio con sole misto a nubi su tutte le regioni. Ancora nubi in serata su Lazio e Sardegna centro-orientale. Fenomeni di nuvolosità più lieve saranno osservabili su Toscana, Umbria, Marche e su Sardegna nord-occidentale. Miglioramento nelle ore successive: notte serena su tutto il centro Italia, con annuvolamenti (lievi) soltanto su Sardegna nord-orientale e su Toscana centro-settentrionale.

Previsioni meteo per il 14 settembre 2019: Sud e Sicilia

Al mattino bel tempo, soleggiato, su tutto il meridione. Qualche velatura di poco conto sul golfo di Napoli e sull’Abruzzo costiero. Al pomeriggio nubi anche su Molise e Basilicata, e in tono minore su Puglia, Abruzzo e Molise. Soleggiate Sicilia e Calabria. In serata cieli sereni. Qualche velatura più consistente nei pressi della Puglia garganica. In nottata nuvole anche sulla Basilicata Jonica e sul golfo di Napoli.

Previsioni meteo per il 14 settembre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime caleranno leggermente sulla Sardegna orientale, sul basso Lazio, sulle coste pugliesi dell’Adriatico e sull’Appenino meridionale. Le temperature massime saliranno al Nord. In calo su coste interne e laziali del Lazio. I venti saranno deboli variabili sul Nord Italia. Soffieranno da nord sul resto del Paese, rinforzando sulle regioni centro-meridionali che si affacciano sull’Adriatico. I mari saranno da mossi a molto mossi. Sarà mosso l’Adriatico centro-meridionale. Saranno da mossi a molto mossi il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e la parte del Mar Ionio che non sarà molto mosso come il basso Ionio.

Maria Mento