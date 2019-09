Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 settembre 2019: i Pesci chiariranno molte cose da ottobre, lo Scorpione vive delle arrabbiature

Venerdì 13 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete in questo weekend si apre uno scenario importante per te che non puoi pensare di avere tutto sotto controllo, anche se vorresti che fosse così. Credo che sia arrivato il momento di mettersi in gioco, mettersi in gioco con delle riserve. Qui naturalmente potremmo fare mille esperimenti, anche mille riferimenti. C’è chi non ha un lavoro stabile, c’è chi tenta una nuova esperienza di lavoro, c’è chi riparte dopo un fermo. Insomma, ognuno ha la sua strada, la sua vita, per la cosa che si evince è proprio questo senso di precarietà in vista del futuro. posso garantire, quantomeno a livello astrologico, che il 2020 sarà un anno di certezze in arrivo, quindi adesso c’è solo l’ansia magari per una situazione che stai per vivere, per una scelta che stai per fare, per una decisione che stai per intraprendere. Evita di vivere dispute in amore da qui alla fine del mese perché il tuo tasso critico aumenterà paurosamente;

Toro. In questo weekend hai voglia di esplorare nuovi orizzonti. Voglio ricordare che questo è veramente un cielo importante perché chi vuole fare una richiesta che riguarda la casa. Poi molti cambiamenti, come dicevo anche ieri, non sono proprio voluti da te ma sono fonte dell’esperienza e anche suggerimenti del destino, quindi inevitabili. Non per tutti, ma per molti ci sarà la possibilità di cambiare vita con qualche certezza in più. Quindi posso dire che il toro sta per attuare delle grandi situazioni e potrebbe anche, con impegno, superare dei problemi;

Gemelli. I Gemelli quando sono insoddisfatti cercano di pensare ad altro, di fare altro, di viaggiare. L’unica cosa che non bisognerebbe fare è svuotare il portafogli, perché anche questa è una cosa che i Gemelli fanno quando sono un po’ tristi per consolarsi comprano qualcosa che spesso è inutile. In questo weekend qualche piccolo livore potrebbe salire. Se nella coppia c’è maretta doppia prudenza. La cosa più importante è però capire che presto sarai fuori da questo giro di tensione, che come ho spiegato diverse volte deriva soprattutto dal lavoro, e la seconda parte del mese porta anche successo nei sentimenti;

Cancro. Il Cancro proprio a livello sentimentale si sente un po’ giù di corda, oppure in questi giorni non hai tempo e modo di vedere il partner quanto vorresti. Questo è il segno della famiglia, della coppia. Che sta succedendo in amore? Chi è che ti chiede cose che non vuoi fare? C’è qualcuno che ti interessa ma che è già legato? Ci sono dei piccoli nodi da sciogliere in amore, mentre per quanto riguarda il lavoro apprezzo il tuo coraggio, veramente, perché da tempo stai lottando per far partire un progetto, per mantenerti a galla, per contenere anche la rabbia e non è facile.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. L’unico tuo problema potrebbe essere quello di darti per vinto o di non accettare una sfida. Ora , è molto raro che tu non accetti la lotta: solitamente vuoi guerreggiare per vincere dunque non tirarti indietro, e le scelte andrebbero fatte fino a quando Giove sarà favorevole, quindi fino a novembre. Ci sarà un’occasione grazie a questo Giove anche per chi lavora in proprio, per chi vuole iniziare un nuovo progetto. Non è il caso di fare passi nel buio, ovviamente. Un po’ di attenzione alle finanze è necessaria. Gli amori nati in estati saranno belli anche in autunno;

Vergine. La Vergine deve lottare con una Luna opposta. Di per sé non è così fastidiosa, poi abbiamo così tanti pianeti favorevoli che veramente anche guardando il 2020 devo dire: sei forte! Se non ti senti forte vuol dire che c’è qualche problema psicologico, qualche remora, qualche peso dal passato che devi cercare di allontanare. Chiaro che chi si chiude in casa non trova l’amore, chiaro che ci non sfida un po’ la sorte non ottiene nulla. Senza essere irragionevoli (tra l’altro la Vergine è razionale, quindi spesso non lo è, anzi è molto attenta ai dettagli), si possono tentare delle strade nuove. Oggi e domani per potresti anche arrabbiarti. Ti serve calma e sangue freddo;

Bilancia. La Bilancia non è detto che viva un vero e proprio problema a livello sentimentale, anzi devo dire che dal punto di vista delle relazioni la seconda parte di settembre è buona. Però è facile in questi giorni sentirsi lontani dal partner, forse perché ci sono delle questioni di lavoro, personali, da chiarire. Domenica potrebbe essere una giornata particolare se c’è qualcosa da dire se intendi anche presentare il corno. Attenzione con Capricorno e Cancro, segni che come te in questo periodo potrebbero risentire di qualche agitazione di troppo. I problemi con il partner vanno affrontati immediatamente.

Scorpione. Lo Scorpione che ha superato l’estate si avvicina a un autunno migliore. A volte avresti una gran voglia di buttare tutto all’aria e non è escluso che qualcuno abbia sbattuto la pota e se ne sia andato. “Con voi non ci parlo più”, “Con te non voglio più avere a che fare”: lo Scorpione ha di questi moti d’animo furibondi. È governato da Marte, è un persona molto tranquilla ma se perde le staffe attenzione. Poi però ci ripensa perché questo è un segno d’acqua quindi a fronte di un’apparente aggressività ricordiamolo: lo Scorpione ha un cuore tenero. Venerdì e sabato sono giornate sincere, che ti regalano anche un’emozione in più. Qualche momento di disagio se hai cambiato ruolo, gruppo, capo. C’è qualcosa da chiarire.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario che di solito è molto ottimista, dagli inizi di settembre si è arrabbiato o sta vivendo qualche complicazione. Sono delle giornate un po’ complesse da gestire? Forse sì. diciamo che la seconda parte del mese è migliore. Consideriamo che da domani sabato, c’è già qualche stella in più favorevole per te ma in questo momento ti senti un pochino messo da parte, sia nel lavoro che in amore. per fortuna Giove è nel tuo segno, quindi si tratta di un momento del tutto passeggere e recupererai presto fiducia

Capricorno. Il Capricorno ha bisogno di conferme e se agli inizi dell’anno queste conferme arrivano anche se tu non muovi foglia perché magari è cambiato qualcosa attorno a te, perché qualcuno ha fatto un passo falso perché qualcuno si libera un posto che tu puoi occupare o perché hai fatto una richiesta nel passato e finalmente qualcuno dice sì. dice sì per sul lavoro perché la seconda parte di settembre per i sentimenti non è proprio super tonica, e allora se tu hai avuto un problema non tornare suoi tuoi passi. Se ci sono state delle tensioni bisogna cercare di sorvolare, se possibile. Se c’è sta una chiusura vai oltre;

Acquario. L’Acquario può sfruttare nuove opportunità che saranno sempre più convincenti via via che ci avviciniamo al 2020. A livello fisico ci tieni a un rapporto ma soprattutto vuoi avere un’ottima combinazione di menti. Per l’Acquario è sempre molto importante parlare bene, confrontarsi. Cerca una persona con cui parlare liberamenti e fare progetti, anche nella professione questo può essere utile, soprattutto se hai deciso di varare qualche attività. L’amore può tornare un’attività vincente. Dicevo ieri che l’Acquario spesso crede nelle utopie e anche in amore cerca una perfezione che non esiste. Se ti senti troppo amato sei infastidito perché vorresti essere lasciato libero, se però sei lasciato troppo libero pensi che la persona che ti interessa non ti ami abbastanza. Insomma, bisogna trovare una via di mezzo;

Pesci. Se qualcuno ha parlato male di te dovrà pentirsene perché il 2020 è un anno favorevole. Ora c’è qualche sbandamento, lo avevo scritto e lo confermo, per dopo il 15 già le cose vanno meglio. Poi oggi abbiamo la Luna nel segno che porta intuizioni, che porta azioni dirette. Vedrai che già intorno al 6-8 di ottobre quello che ora appare incomprensibile sarà chiaro. Molti devono cercare di ritrovare un po’ di complicità nella coppia.

