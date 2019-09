Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 13 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 13 settembre 2019.

Cosa c’è in tv oggi? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 13 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della nuova stagione di “Tale e quale show”. In seconda serata, va in onda una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “S.W.A.T”.

Su Rai 3 va in onda la partita di pallavolo, valida per gli Europei 2019, Italia-Grecia. In seconda serata, il film “Mai stati uniti”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Gunny”: il sergente Highway Gunny è un veterano del corpo dei marine. Ha combattuto in Corea e in Vietnam, e ora ha la divisa carica di medaglie. Attualmente (siamo nel 1983) fa l’addestratore: gli viene assegnato un plotone di reclute che si incarica di svezzare e di trasformare in macchine da guerra. Anche lui ha le sue rogne: soprattutto è ancora innamorato della moglie da cui è divorziato. Al termine dell’addestramento, arriva un’ordine: invadere Grenada. Subito dopo, il film “Furia cieca”.

Su Canale 5 va in onda il film “Quo vado”: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza, Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno, però, tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso, o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo, accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi, ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei. Inizia, così, un’avventura fantastica, nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi. In seconda serata, va in onda il film “Sud”.

Su Italia 1 va in onda il film “X Men-l’inizio”: Charles e Erik hanno scoperto giovanissimi di avere dei poteri sovrannaturali che gli permettono di mutare e acquisire forze straordinarie, usate da loro con finalità differenti. Entrambi, insieme ad altri mutanti, vengono chiamati a lavorare insieme per la CIA e durante la crisi missilistica di Cuba, sospinta dal terribile Shaw, proveranno a fermare la minaccia di una guerra nucleare. Ma le loro strade saranno destinate a dividersi. A seguire, il film “Tekken”.

Su La 7 va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Propaganda live”, seguita dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda, in chiaro, la prima puntata della nuova edizione di “X Factor”.

